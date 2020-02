Borràs no anirà a declarar pels contractes de la ILC i el Suprem haurà de demanar el suplicatori al Congrés

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha comunicat aquest dijous al Tribunal Suprem que no anirà a declarar en el procediment obert sobre contractes presumptament irregulars durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalane (ILC). En una piulada a Twitter, ha assegurat que si hi anés estaria "validant totes les irregularitats" que, al seu criteri, s'han produït. "Cal recordar que aquesta causa no hauria existit mai si jo no fos una conocida independentista", afirma Borràs. La líder de JxCat a la cambra baixa estava citada aquest divendres al matí a declarar voluntàriament, en tant que aforada per ser diputada al Suprem, i si no ho fa el tribunal haurà de tramitar el suplicatori al Congrés i que aquest li aixequi la immunitat per continuar amb la investigació.

Cal recordar que aquesta causa no hauria existit mai si jo no fos ‘una conocida independentista’. He defensat i defensaré sempre la meva gestió al capdavant de la ILC. I en particular estic molt orgullosa de la feina feta amb els contractes que són objecte de la investigació. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) February 13, 2020

La causa va començar al jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que ha remès les diligències al Suprem pel seu aforament. S'investiga la possible comissió dels delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació administrativa i malversació de fons públics per l'adjudicació de fins a 18 contractes de manera "arbitrària" a Isaías Herrero, també acusat en aquest procediment. Segons l'exposició raonada del jutjat 9 de Barcelona, s'hauria dotat d'una aparença de "transparència" a les adjudicacions per justificar que l'oferta d'Herrero era la més "avantatjosa". Suposadament, l'informàtic feia tres contractes i dos dels quals eren falsos o simulats.

"Sempre he defensat i defensaré sempre la meva gestió al capdavant de la ILC. I en particular estic molt orgullosa de la feina feta amb els contractes que són objecte de la investigació", ha piulat Borràs. "També vull denunciar que aquesta investigació il·legal ha tingut com a conseqüència la privació a la ciutadania d’aquesta feina perquè totes les webs van ser desconnectades i encara ho estan. Aquest és l’únic perjudici que s’ha creat tant a l’administració com als ciutadans", ha afegit.