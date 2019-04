Borràs assegura que JxCat no demana cap indult per als presos tot i que el programa electoral sí que ho reclama

La número dos de JxCat, Laura Borràs, ha assegurat que la seva candidatura no demana cap indult per als líders independentistes perquè suposaria admetre que són culpables. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3, Borràs ha contradit d'aquesta manera el programa electoral de la seva formació, que estableix que es dona per fet que hi haurà absolució dels presos polítics però que, en cas contrari, exigeix "un immediat indult i excarceració".

En aquesta mateixa entrevista, Borràs ha atribuït a les "presses", a les "anades i vingudes" i al "context de repressió" la manera com està escrita aquesta qüestió al programa electoral de JxCat. "Nosaltres diem que de cap de les maneres són culpables i per això en demanem l'absolució", ha conclòs després de la insistència de la periodista sobre la contradicció amb el programa electoral.