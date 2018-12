Borràs nega irregularitats a l'ILC i denuncia les "difamacions": "Em rebel·lo contra la injustícia"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha comparegut a la comissió de Cultura del Parlament per respondre al "reguitzell de notícies falses" que van aparèixer la setmana passada sobre suposades irregularitats durant la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segon el seu punt de vista, les informacions tenen "l'únic objectiu de posar en qüestió" la seva "honorabilitat personal i la seva la professionalitat i rigor". Borràs ha assegurat que tots els contractes entre 3.000 euros i 18.000 euros –no necessiten adjudicar-se amb concurs públic– es van atorgar després d'haver rebut tres pressupostos diferents, tal com recomana la intervenció general de la Generalitat però no hi obliga la normativa de contractació. "Han estat falsament titllats d'assignacions a dit", ha criticat la consellera, que ha volgut "rebel·lar-se contra la injustícia".

Borràs ha demanat un "mínim exercici d'empatia" als diputats presents a la comissió perquè "no és gens agradable estar sotmès a un setge de mentides mediàtiques". "És extraordinàriament incòmode, molest i injust veure el teu nom estampat en portades de diaris associat a absurditats difamatòries", ha assenyalat Borràs durant la compareixença. La consellera ha assegurat que la solidaritat que ella manté amb els presos polítics la tindria igualment si fos un diputat del PSC o de Cs qui estigués entre reixes, motiu pel qual ha demanat l'empatia de la resta de diputats.

L'exdirectora de la ILC ha recordat que encara ara no havia rebut cap notificació oficial sobre la investigació, que es troba sota secret de sumari, per bé que ha volgut aclarir les informacions aparegudes. Borràs ha qualificat de "rotundament fals" que adjudiqués tres contractes a dit relacionats amb projectes digitals d'un valor total de més de 45.000 euros. L'acusació sobre la consellera és que hauria fraccionat els contractes perquè el seu import no superés els 18.000 euros i així poder-los adjudicar sense concurs públic, però Borràs ha recordat que els fraccionaments de contractes s'han de comunicar prèviament i que al Portal de Transparència està documentat que no va ser així. A més, ha subratllat que era "impossible" que hagués passat tot això perquè es tractava de tres projectes "perfectament diferenciats" que van tenir lloc en tres anys i exercicis econòmics diferents.

La consellera ha avisat també que no faria cap comentari sobre la vinculació amb qui suposadament era un "col·laborador seu" i a qui va adjudicar els contractes. 'El Periódico' ha publicat que aquest home està immers en una causa per tràfic de drogues, cosa que la diputada de Cs Sonia Sierra ha volgut treure a la llum a la comissió. En el currículum d'aquesta persona consta haver sigut professor a la Universitat de Barcelona en diversos cursos i màsters que dirigia Borràs, impartits per altres col·laboradors del grup Hermeneia, un equip d'investigació creat per la consellera. "Vostè és consellera de la cultura del 3%", li ha etzibat Sierra. Borràs ha ironitzat amb aquest comentari i ha afirmat que de moment ha demanat que un 2% del pressupost de la Generalitat es dediqui a la cultura, però que "tant de bo" s'aconsegueixi el 3%.

La consellera ha explicat que la seva relació amb Isaias H. F. és estrictament "professional" i que el criteri amb què es van adjudicar els contractes va ser el de "l'expertesa". Borràs ha rebutjat els qualificatius d'"amiguisme" després que el diputat del PSC Rafel Bruguera asseverés que "si aquesta és la República que volen construir, d'amics, parents i coneguts, almenys la meva i la nostra no és".