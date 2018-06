Borrell avisa Maragall que ha de demanar permís per obrir les delegacions

Toc d’alerta del ministre d’Exteriors, Josep Borrell, al seu homòleg de la Generalitat, Ernest Maragall. Tal com va avançar aquest divendres El Periódico i va confirmar l’ARA, aquesta setmana li ha enviat una carta en la qual li recorda que cal demanar un informe a l’Estat per obrir delegacions a l’exterior. Fonts de la conselleria asseguren que aquest tràmit ja es va fer i apunten que el ministeri ara es queixa que no es va fer amb prou marge d’antelació. Tot i això, puntualitzen que no són informes vinculants, sinó que responen a un vistiplau tàcit. A més, avisen que aquesta comunicació està pensada per a l’obertura de noves delegacions, i apunten que fins ara l’únic que s’ha fet és reestablir les oficines que ja hi havia en marxa abans de l’aplicació de l’article 155, motiu pel qual creuen que en aquest cas no caldria.

Aquesta no és l’única topada entre els dos executius pocs dies abans de la reunió que Pedro Sánchez i Quim Torra mantindran el 9 de juliol. La situació judicial de la nova delegada de la Generalitat davant la Unió Europea, Meritxell Serret, és un impediment perquè el govern espanyol hi estableixi contacte. Ho va deixar clar aquest divendres Sánchez en una compareixença durant la seva visita a Brussel·les, en què va respondre amb un taxatiu sí quan una periodista li va preguntar si el procediment al Tribunal Suprem era un “obstacle” per mantenir relacions institucionals amb l’exconsellera d’Agricultura, processada per desobediència i malversació per l’1-O. A més, Sánchez va assegurar que Serret tampoc aconseguirà interlocució amb els socis europeus. El cap de files del PP a l’Eurocambra, Esteban González Pons, ja va demanar per carta als eurodiputats que no li “obrissin els seus despatxos”, i ahir el president de l’executiu espanyol va assegurar que “no ha fet falta” adreçar-se als líders de les institucions europees per fer-los aquesta petició.

L’inquilí de la Moncloa va afegir un altre entrebanc a la relació Estat-Generalitat quan es va referir a l’episodi de Torra a Washington, en què va abandonar un acte a causa del discurs de l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés. “El que s’ha de preguntar Torra és quin bé fa als catalans traslladant aquesta mena d’esbroncada als EUA i què hi guanya Espanya en termes de reputació”, va qüestionar en roda de premsa Sánchez, que va avisar el president de la Generalitat que “entre el diàleg i l’esbroncada” el seu govern “escull el diàleg”.