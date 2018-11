Borrell no avala les noves delegacions del Govern de Catalunya a l'exterior

Nova pugna entre el ministeri d'Exteriors i el mateix departament de la Generalitat. El ministeri de Josep Borrell s'oposa en un informe a l'obertura de sis noves delegacions -Lisboa, Estocolm, Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut- que la conselleria que comanda Ernest Maragall havia posat en marxa. El text, que no és vinculant, considera que les oficines del Govern són "lesives per als interessos de l'Estat", segons ha avançat El Periódico.

El memoràndum repeteix els arguments que Borrell propugna per Europa per advertir dels moviments de la Generalitat a l'exterior. “L'experiència recent demostra que les delegacions de la Generalitat a l’exterior, juntament amb el Diplocat, han sigut un instrument fonamental per intentar la internacionalització del procés, difonent les tesis del secessionisme catalanista i denigrant la imatge internacional d'Espanya".

Borrell posa pegues a la segona tanda d'obertures mentre intenta frenar a la primera als tribunals. El litigi rau, precisament, en el fet que el Govern no va demanar l'informe preceptiu per a la reobertura de les delegacions clausurades pel 155, al considerar que, al ja estar validades prèviament, no calia. Amb la nova tongada, i un cop complert el tràmit de demanar l'informe, Exteriors rebutja les noves delegacions, tot i que al ser merament consultiu no pot evitar, per aquesta via, que s'obrin.

De fet, ahir Maragall va anunciar que seguirien endavant amb els plans previstos i, tot i que l'informe encara no ha arribat a la Generalitat, va criticar-lo via Twitter:

Es confirma l’atac directe del @MAECgob a l’acció exterior catalana.

No ens deturaran.

Obrim ja a Washington i el Govern aprovarà immediatament la creació de 6 noves delegacions. https://t.co/qhLSGzNpsL — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 8 de novembre de 2018

Tal com va avançar l'ARA, el Govern ja ha iniciat el procés per seleccionar els nous delegats a l'exterior, tots per concurs públics excepte els que ja tenien el càrrec abans del 155. Els plans de la Generalitat impliquen tancar aquesta segona fase abans de final d'any, i arrancar el 2019 -ja amb Alfred Bosch de conseller- que inclouria noves oficines a l'Àsia, l'Àfrica i l'Amèrica Llatina.