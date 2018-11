Borrell, en un acte a la Complutense: "L'únic que havien fet els EUA era matar quatre indis"

Les polèmiques s'acumulen per a Josep Borrell. El mateix dia en què s'ha conegut que la multa que la CNMV li imposa pel cas Abengoa és de 30.000 euros, i la setmana després de l'enganxada amb Gabriel Rufián al Congrés, també ha transcendit unes controvertides declaracions que aquest dilluns va fer en un acte a la Universitat Complutense de Madrid, on va assegurar que els EUA va independitzar-se després de "matar quatre indis" (veure vídeo a partir de 1 hora i 18 min).

"[Els EUA] van fer la independència pràcticament sense història. L'únic que havien fet era matar quatre indis, però a part d'això va ser molt fàcil...", va argumentar el ministre d'Exteriors. L'afirmació la va fer en un moment en què opinava sobre "per què els EUA tenen majori nivell d'integració política" que en altres països on hi ha "tendències centrífugues i el problema que alguns no se senten part de la comunitat", com Espanya, Itàlia, Alemanya, Bèlgica o el Regne Unit. Borrell també va considerar que els nord-americans tenen una major integració perquè "tenen el mateix idioma tots".

La seva explicació sobre els Estats Units, però, no acaba aquí. "Quan neixen i s'uneixen no hi ha antagonismes, si bé poc després es volen separar per un antagonisme econòmic: esclavisme sí, esclavisme no", diu Borrell. Al final, però, el ministre conclou que "ara tots els americans se senten americans, i posen la bandera al seu jardí. I pobre de tu si l'utilitzes com a mocador per treure't els mocs, pobre de tu! A ningú se li acudeix, i si se li acudeix ho pagaria car", afegeix, en clara referència a la investigació oberta contra l'humorista Dani Mateo per haver-se mocat amb una bandera espanyola.

Amb tot, Borrell defensa la idea que Europa hi hagi "sentiment de nació basat en el concepte de ciutadania". Un objectiu pel qual, adverteix, s'hauria de "treballar activament": "Les identitats no neixen dels arbres de forma espontània, són una construcció social. Es construeixen i es fan a l'escola, a casa, A la televisió, als diaris... la identitat es modela socialment", diu. "Tu neixes a la Xina, t'agafo, et porto a Madrid i et faig un 'españolito'. Vas néixer xinès, però t'he fet espanyol", afegeix.

I conclou: "Alguna cosa semblant s'hauria de fer amb els europeus si hi hagués un relat, un discurs que creés sentiment de pertinença". Al seu parer, en el camí per aconseguir aquest objectiu caldria començar per fer una "enorme inversió en educació".