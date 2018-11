El nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, farà a Brussel·les el seu primer viatge a l'estranger, segons ha revelat l'ACN. Bosch marxarà a la capital europea després del seu primer consell executiu aquest dimarts i hi serà fins dimecres, quan ha convocat una reunió amb tots els nous delegats a l'exterior, la primera des que va assumir el càrrec.

A més, el conseller té previst mantenir trobades amb eurodiputats de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya i inclourà a l'agenda altres reunions, entre les quals hi hauria una cita amb l'expresident Carles Puigdemont. A més, està previst que dimecres faci una roda de premsa a la seu de la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, on es trobarà amb la delegada Meritxell Serret.

Bosch va anunciar ahir en una entrevista a TV3 que el seu objectiu és obrir delegacions a l'exterior arreu del món. "Els informes que pugui fer el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, sobre les delegacions exteriors no són vinculants, i en la tercera fase volem ser presents a tot el món, als cinc continents, per tenir-hi relacions fluïdes", ha revelat el nou titular d'Acció Exterior. Borrell s'ha oposat a l'obertura de sis noves delegacions –Lisboa, Estocolm, Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut– que el departament que comandava Ernest Maragall havia posat en marxa amb un informe on sentencia que les oficines del Govern són "lesives per als interessos de l'Estat".

Arran de la intervenció de la Generalitat amb l'article 155 , el govern de l'Estat va tancar totes les delegacions tret de la Brussel·les en estar reconeguda estatutàriament, però des del mes de juny el seu antecessor, Ernest Maragall, ha anat reobrint o ultimant l'obertura de les oficines que té la Generalitat a Londres, Berlín, Roma, Ginebra i Washington.