Budó demana a Salut que es replantegi el contracte amb Ferrovial pel rastreig de contactes

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha demanat aquest dilluns al departament de Salut que es replantegi el contracte de 17 milions d'euros que ha subscrit amb una filial de Ferrovial perquè sigui aquesta empresa qui faci el rastreig dels contactes de persones que han donat positiu per coronavirus. El contracte ha generat controvèrsia en el món de la sanitat i Budó (JxCat) considera que la conselleria d'Alba Vergés (ERC) hauria d'escoltar les crítiques i fer un replantejament.

L'argument de Budó és que "tot el sistema de salut" s'ha mostrat contrari a aquest contracte i que "potser el que hem de fer és escoltar el que ens està dient la comunitat mèdica que rebutja aquest decisió". Per què ho gestiona una filial de Ferrovial? La portaveu ha explicat que el motiu és que aquesta empresa ja gestiona el telèfon d'atenció del 061 i que el que s'ha fet des de la Generalitat és una "ampliació del contracte" perquè també faci aquesta feina de rastreig, que es fa a través d'una centraleta telefònica.

Budó ha insistit que la responsabilitat de comptar amb Ferrovial per a aquesta tasca és del departament de Salut, que és "qui té les competències i qui ha pres la decisió". Malgrat tot, ha vist marge per rectificar: "Com a Govern hem de ser capaços d'escoltar i parlar amb ells i poder prendre aquella decisió que es correspongui". Quan Budó parla de les crítiques de la comunitat mèdica es refereix, per exemple, a la del Col·legi de Metges. El seu president, Jaume Padrós, va dir que confiar aquest tasca a Ferrovial era una decisió "errònia" i va demanar que ho fes l'atenció primària. "Per lògica, per coherència i per major seguretat clínica", va argumentar. En canvi, la consellera Vergés va defensar la decisió assegurant que el contracte és per fer "un reforç de trucades en l'atenció no presencial" per millorar la vigilància epidemiològica i va argumentar que no hi ha temps per una licitació pública convencional.

A part de la vessant mèdica, la contractació de Ferrovial genera un altre dubte i és que va ser una de les empreses vinculades amb el cas Palau que pagava comissions a canvi d'obtenir contractes d'obra pública. En aquest assumpte, que va afectar a CDC, Budó no hi ha volgut entrar. "Jo no barrejaria les coses", s'ha limitat a dir. Caldrà veure com les declaracions de Budó afecten les relacions entre socis de govern, JxCat i ERC, que no han sigut fàcils durant tota la legislatura i tampoc durant la pandèmia.