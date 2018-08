La CUP acusa Buch de ser "el braç executor" del ministeri de l'Interior

La CUP demanarà la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, si no deixa de ser el "braç executor" del ministeri de l'Interior. Així ho expressa el líder dels anticapitalistes al Parlament, Carles Riera, en una entrevista a l'ACN. Segons el diputat cupaire, els Mossos estan exercint més "accions repressives" contra el moviment independentista que contra els grups d'extrema dreta i, per això, li ha demanat que esculli si vol estar "al servei de la defensa dels drets democràtics del poble català" o bé si prefereix "mantenir una posició de defensa del marc constitucional i estatutari". "No hi ha un punt intermedi", l'ha advertit.

"Si no tria el costat adequat en demanarem la dimissió", insisteix Riera en l'entrevista. El diputat critica la posició "equidistant" d'Interior respecte als atacs "antidemocràtics" de l'extrema dreta i recorda que a finals de juliol la CUP ja va demanar una compareixença de Buch a la comissió corresponent del Parlament per donar explicacions per la "manca" d'actuacions dels Mossos en relació als incidents feixistes. Unes agressions que Riera està convençut que estan relacionades amb les "clavegueres de l'Estat".

Segons el diputat anticapitalista, l'extrema dreta està creixent perquè està avalada políticament pel PP i Cs per "crear confrontació, fractura, conflicte i violència". "L'Estat vol aparèixer com a mediador necessari. Hem de respondre amb acció no violenta per no caure-hi", ha concretat. La resposta contra l'extrema dreta ha de ser, per a Riera, "fulminant i massiva".