La CUP veu "inútil, innecessària i enganyosa" la Comissió Bilateral

El diputat de la CUP Carles Riera ha afirmat aquest diumenge que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que se celebrarà l'1 d'agost a Barcelona és "prescindible, inútil, innecessària i enganyosa". "Per a nosaltres l'únic diàleg amb l'Estat ha de ser sobre el dret a l'autodeterminació –diu Riera en una entrevista amb Europa Press–, la construcció de la República, l'alliberament dels presos i la tornada dels exiliats".

Els cupaires emmarquen la trobada en el desenvolupament autonòmic i per a ells l'eix polític sobre el qual ha de pivotar el Govern és la construcció i la ruptura democràtica: "De tot el que no sigui sobre aquesta temàtica creiem que no cal parlar-ne", subratlla Riera.

Un dels punts que el Govern posarà sobre la taula de la comissió és la celebració d'un referèndum sota la fórmula de defensar els "drets i llibertats a Catalunya, en relació amb les vies de participació democràtica dels ciutadans catalans per decidir el seu futur".

Riera no té cap confiança que el govern del PSOE s'avingui a reconèixer el dret a l'autodeterminació dels catalans, ni la independència, ni la República, "perquè ho ha dit per activa i per passiva". "Creiem que és negatiu –subratlla–, des de JxCat, ERC i el Govern, seguir aixecant expectatives en la ciutadania catalana sobre el fet que en la bilateralitat i el diàleg amb l'Estat hi ha possibilitat de trobar una solució, centrada en l'autodeterminació i la República".

Per a Riera és un "error polític enorme, perquè suposa tenir la gent enganyada amb expectatives falses", amb l'Estat creu que només es pot parlar del desenvolupament i desplegament autonòmic, és a dir, de la tercera via, segons el diputat, que considera que no és el que volen els catalans que van sortir al carrer l'1-O i el 3 d'octubre, en l'aturada de país.

Les amenaces de "l'estancament" i la "traïció dels líders"

Carles Riera creu que, en el millor dels casos, d'aquesta reunió en pot sortir una proposta que pugui portar a una transició a una millora autonòmica i a un referèndum, "però entorn d'una Constitució i a un nou Estatut d'autonomia".



"En aquests moments hi ha dues grans amenaces: una, que tot entri en una situació d'estancament, de paralització, d'espai neutre que no porti enlloc i per tant al terreny de l'especulació el partidisme, i una altra que entri en la traïció dels líders d'una segona transició i una nova reforma autonòmica".

Per al diputat cupaire, "el gran perill d'aquestes bilaterals és que no serveixin per a res, que serveixin per enganyar la gent fent-los creure que es parlarà de coses que és impossible que es parlin o per encobrir una operació d'Estat per a una nova reforma autonòmica".



Per tot això, criden a la mobilització, davant un Estat que "no vol dialogar dels temes fonamentals" per mantenir el conflicte democràtic apostant per la unilateralitat i els fets consumats, per crear un escenari de concertació internacional que reconegui una solució política que passi per l'autodeterminació.