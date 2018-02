La CUP manté que el seu "principal" candidat és Puigdemont però espera un acord entre JxCat i ERC per pronunciar-se

La CUP ha debatut aquest dissabte en consell polític els escenaris que s'han obert després de setmanes de negociació entre les forces independentistes. Els anticapitalistes no han pres cap decisió però sí que han analitzat la proposta que el mateix Carles Puigdemont els va traslladar a Brussel·les i que passava per una doble investidura a Barcelona i a Bèlgica i la creació d'un "consell republicà" a l'exili. En declaracions als mitjans de comunicació, la fins ara portaveu del secretariat, Núria Gibert, ha assegurat que el "principal" candidat de la CUP és Puigdemont però que esperen a un acord "de mínims" entre JxCat i ERC per pronunciar-se. Després de les picabaralles dels últims dies entre JxCat i els republicans, els cupaires van avisar que no es pronunciarien fins que hi hagués un pacte entre les dues forces polítiques. És per això que en aquesta trobada no s'ha pres cap decisió i només s'ha produït un debat per conèixer l'opinió de la militància.

Tal com va publicar l'ARA, el secretariat va traslladar diverses preguntes a la militància, entre les quals hi havia variar el seu posicionament tenint en compte que el mateix Puigdemont els va traslladar que si no podia ser investit, s'escolliria un altre diputat de JxCat.

D'altra banda, Gibert ha criticat la manca de transparència en les negociacions i ha censurat que es faci política amb l'assessorament permanents dels advocats. "Ens inquieta que es faci política amb advocats xiuxiuejant a les orelles", ha apuntat la portaveu Gibert. Per a la dirigent de la CUP, l'estratègia política no pot estar plenament condicionada per l'estratègia judicial. "Estem desconcertats per l'estratègia de negociacions que està seguint JxCat i ERC, exigim una total transparència en aquest moment clau", ha criticat Gibert, que ha demanat a les dues formacions més claredat en els seus posicionaments per evitar "frustracions i opacitats".

Ratificació del nou secretariat nacional

El consell polític d'aquest dissabte també ha ratificat el nou secretariat nacional de la CUP, que la militància va votar aquesta setmana. La candidatura propera a Endavant i que encapçalaven les exdiputades Eulàlia Reguant i Mireia Vehí es va imposar amb un 56% dels vots. La llista que lideraven Núria Alcaraz i Albert Botran, propers a Poble Lliure, va tenir un 41% dels suports. Malgrat tot, Poble Lliure ha guanyat pes en aquest nou secretariat nacional, si tenim en compte que part dels candidats individuals que han entrat a formar part de l'organisme, també són propers a aquesta organització, com és el cas de l'exdiputada Mireia Boya i el regidor de l'ajuntament de Girona Lluc Salellas.