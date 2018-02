La CUP debat el seu suport a la investidura si Puigdemont renuncia a la "presidència formal"

La CUP havia convocat per a aquesta setmana les assemblees territorials i un consell polític per decidir el seu posicionament sobre la investidura. Tanmateix, la manca d'un acord entre ERC i JxCat ha propiciat un canvi de plans a l'esquerra anticapitalista: el consell polític de dissabte debatrà sobre els nous escenaris que s'obren i entre les preguntes que es faran a la militància, a les quals ha tingut accés l'ARA, hi ha si consideren que s'ha de fer un replantejament del seu posicionament respecte a Carles Puigdemont un cop ell mateix ha obert la porta a renunciar a la "presidència formal". En principi, però, no n'ha de sortir encara cap decisió, ja que encara no hi ha un acord entre JxCat i ERC.

En el seu últim posicionament, el consell polític de la CUP va decidir que només donaria suport a Carles Puigdemont com a candidat a la investidura i va condicionar el seu vot favorable al programa de govern, encarat a "materialitzar" la República. Així, es plantegen si han de canviar els seus posicionaments o mantenir-se en els actuals encara que això impliqui anar a noves eleccions.

En aquest sentit, el secretariat nacional demana a la militància que es posicioni sobre la proposta que el mateix Puigdemont va traslladar-los a Brussel·les. Un dels escenaris que el president els va plantejar és que si no es podia fer la investidura a distància -a través de la reforma de la llei de presidència- s'investiria un altre diputat de JxCat. Això sí, la direcció política de la Generalitat, segons la proposta de la llista del president, seria a Brussel·les emmarcada en un "Consell de la República".

En el document que els cupaires han remès a les assemblees territorials també es planteja l'anàlisi de l'enfrontament entre JxCat i ERC en les últimes setmanes. Conviden els militants a debatre sobre si hi ha un "canvi d'estratègia" de fons en l'independentisme i com s'ha de comportar en aquest context la CUP tenint en compte que la seva promesa electoral va ser la materialització de la República i l'aplicació dels decrets de la dignitat, relacionats amb la nacionalització dels sectors econòmics i estratègics. I és que la CUP va decidir presentar-se a les eleccions amb la condició que no avalarien una legislatura autonòmica i que, en aquest supòsit, farien boicot a l'activitat parlamentària.

L'estratègia del nou secretariat

La CUP també està en procés d'escollir els nous membres del secretariat, que va decidir renovar-se després de les eleccions. Tal com va avançar l'ARA, els cupaires s'han dividit en dues llistes diferents encarnades per les dues ànimes de l'esquerra independentista: Poble Lliure i Endavant. Demà s'acaba el termini de votació i dissabte es presentaran els nous membres del secretariat. El més probable, segons apunten fonts cupaires, és que s'hagi d'acabar fent una direcció "mixta", perquè cap de les dues llistes superarà el 65% del suport que marquen els estatuts.

Amb vista a l'elecció de la nova direcció, el consell polític també esbossarà les directrius a seguir per als nous membres del secretariat, que pilotaran la formació a partir d'ara i gestionaran la negociació amb la resta de formacions per a la investidura i el pla de la legislatura.