Els dos sectors de la CUP opten per separat a liderar la direcció

La candidatura de consens per al secretariat nacional de la CUP encapçalada per l’exdiputat Quim Arrufat donarà pas, un any i mig després, a dues llistes diferenciades per pilotar la direcció dels anticapitalistes. La formació independentista ja va anunciar abans de començar la campanya del 21-D que, passats els comicis, renovaria el secretariat. En aquell moment, els cupaires ja van voler deixar clar que en cap cas el canvi dels membres de l’organisme anava lligat als resultats dels comicis. Les dues llistes per les quals la militància haurà d’optar reflecteixen les dues ànimes de la formació, que té en Endavant i Poble Lliure els seus màxims exponents, tot i que estan configurades bàsicament per persones que no militen en cap d’aquestes organitzacions.

Tot i així, i a diferència del secretariat anterior, sí que hi ha alguns militants dels dos sectors de la formació. Segons ha pogut saber l’ARA, una de les llistes està integrada pels exdiputats Mireia Vehí, Joan Garriga Nana i Eulàlia Reguant, i també en formen part la regidora de Tarragona Laia Estrada, militant d’Endavant; l’exregidor de Valls, Jordi Escoda, Ivà Gallego, de Santa Margarida i els Monjos, i Carme Abril, militant de Deltebre. L’exdiputat Benet Salellas i Maria Mestres, la número 2 de la llista de Tarragona el 27-S, són els dos suplents d’aquesta candidatura més lligada al front anticapitalista que abandera Endavant.

Davant seu, l’altra llista la lideren els exdiputats Albert Botran, militant de Poble Lliure, Maria Ballester, quarta per Barcelona el 21-D, i Jose Téllez, tinent d’alcalde de Badalona. Just després dels comicis del 21-D, Poble Lliure va emetre un comunicat en què es mostrava partidari d’assumir responsabilitats en aquesta legislatura i implicar-se en el nou Govern per construir la República Catalana.

Candidats individuals

Fins al 2016, per entrar al secretariat els militants s’havien de presentar individualment i guanyaven els 15 que tenien més avals de la militància. Des d’aleshores, la CUP va permetre formar llistes amb l’objectiu que la direcció fos consensuada i equilibrada entre les diferents sensibilitats internes. No obstant, també es manté la possibilitat de presentar-s’hi individualment: de fet, ja s’han postulat l’exdiputada Mireia Boya i l’olotí Hugo Alvira, que va quedar fora de l’executiva actual. L’actual secretariat, que es va escollir a l’agost, va anunciar que dimitia a principis de desembre -tot i que el mandat és per quatre anys- arran de la intensitat política dels últims mesos, amb el referèndum com a punt culminant.

L’executiva que ha anunciat la dimissió va ser elegida després de la marxa de sis militants de Poble Lliure que formaven part de l’anterior secretariat, en desacord amb el funcionament intern de l’organització en relació amb els debats sobre la investidura d’Artur Mas i els pressupostos. Amb la voluntat de superar la divisió interna, cap de les persones que han integrat el secretariat sortint militaven a Endavant o Poble Lliure, tot i recollir sensibilitats dels dos sectors. La campanya perquè la militància elegeixi el nou secretariat es posarà en marxa avui i s’acabarà el divendres 9 de febrer, l’endemà començarà el període de votacions que es tancarà el dijous 15 de febrer, i el divendres ja es donarà a conèixer qui configurarà la nova executiva. El nou secretariat nacional es presentarà el dissabte 17 de febrer al consell polític que els cupaires celebraran a Alcover.

Si fa un any van trobar una fórmula de consens per superar la crisi de l’organització, aquesta vegada les dues ànimes de la CUP es presentaran separadament. De totes maneres, depenent dels vots que obtingui cada candidatura, s’hauran d’entendre. Perquè una llista ocupi tots els llocs del secretariat necessita més del 65% dels vots: si no, es reparteixen els membres de forma proporcional al suport que obtinguin. Les dues ànimes, doncs, estarien obligades a conviure i a gestionar la vida política de l’organització escoltant totes les veus.