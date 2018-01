La CUP només investirà Carles Puigdemont com a candidat i condiciona el seu vot favorable al programa de govern

La CUP només investirà Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. De moment, però, el candidat de Junts per Catalunya encara no té garantit el suport dels anticapitalistes, perquè continuen condicionant el seu vot favorable "a un acord de programa de govern republicà". El diputat cupaire, Carles Riera, també ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "desobeeixi" la possible impugnació que el Tribunal Constitucional podria fer aquest dissabte mateix del ple d'investidura convocat per dimarts que ve.

Aquesta és la decisió que ha pres aquest dissabte el Consell Polític i Grup d'Acció Parlamentària (GAP) de la CUP després de reunir-se durant tot el matí. "És necessari l'obediència democràtica a la decisió popular de l'1 d'octubre", ha avisat Carles Riera, després d'avisar a Torrent que els quatre diputats de la CUP s'asseuran a l'hemicicle del Parlament dimarts que ve a a les tres de la tarda malgrat el TC suspengui el ple d'investidura. Així, el diputat cupaire ha fet una crida a la resta de diputats a no fer cas de la decisió de l'alt tribunal i "defensar la sobirania popular i del Parlament".

Tot i que encara no han garantit el vot favorable a Carles Puigdemont perquè ho continuen condicionant al programa de govern, els anticapitalistes sí que han volgut deixar clar que no avalaran cap altre nom que no sigui el de Carles Puigdemont. En aquest sentit, Riera ha explicat que els cupaires no participaran en cap votació que suposi investir un candidat que no sigui Carles Puigdemont.

Així, si aquest dissabte el TC suspèn el ple d'investidura de dimarts i el president del Parlament finalment decideix posposar-lo fins que hi hagi una resolució ferma de l'alt tribunal, els cupaires han avisat que no hi participaran. "La CUP no participarà i no hi serà present en un ple en què Puigdemont no sigui el candidat i que s'hagi fet a mida del TC i l'Estat", ha avisat Riera. De totes maneres, l'independentisme es garantiria la majoria simple malgrat la CUP no entrés a l'hemicicle.

Riera ha admès que la via de la desobediència -en aquest cas al TC- que proposen pot comportar més "repressió" de l'Estat, però s'ha mostrat convençut a la llarga la "violència de l'Estat se li girarà en contra i la seva legitimitat democràtica quedarà anul·lada". El diputat de la CUP ha reiterat que "tota revolució democràtica i social ha d'assumir repressió".

Negociacions pel programa de govern

La CUP continua condicionant el seu vot favorable al programa d'acció de govern i "materialització de la República". Així, Riera ha insistit que no volen "investir un candidat que signifiqui un retorn al model autonòmic", sinó que només avalaran un president que es "comprometi en la materialització real de la República". La CUP ha explicat que esgotaran "tots els terminis" per arribar a un acord "el més ampli possible" amb JxCat i ERC, en paraules de la diputada Natàlia Sànchez.

Aquest setmana, els cupaires van fer públiques 25 condicions que van posar sobre la taula de Junts per Catalunya i ERC per negociar el programa d'un futur govern independentista. En aquest sentit, Sànchez ha explicat que, tot i que les negociacions no estan tancades, Junts per Catalunya i ERC haurien acceptat "no renovar els convenis amb les escoles que segreguen per sexe". Sànchez ha quantificat en uns 40 milions d'euros, els recursos que s'emporten aquestes escoles.