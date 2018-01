Les 25 condicions de la CUP per pactar la investidura

Els 4 diputats de la CUP són imprescindibles per garantir la investidura de Carles Puigdemont. Una evidència numèrica que, de moment, no ha fet angoixar els representants de Junts per Catalunya i Esquerra, obstinats en acordar abans la fórmula de la investidura i el repartiment del Govern. Aquest dimecres, els anticapitalistes han decidit passar a l'ofensiva i, sense esperar que els hi detallin el pla de govern, han llançat 25 propostes que confien acordar abans de dimarts dia 30, la data que té al cap el president del Parlament per al debat d'investidura.

"L'organització independentista pren la iniciativa davant la poca concreció del programa de govern", expliquen en un comunicat que han fet públic aquesta dimecres a la tarda, abans de reunir-se, per separat, amb ERC i amb JxCat. La CUP vol debatre el seu document, que inclou 25 propostes concretes que van des d'impulsar el procés constituent a la suspensió del deute públic de la Generalitat, passant per un pla de xoc contra la pobresa, la desobediència activa a qualsevol sentència del Tribunal Constitucional i el control efectiu dels aeroports, els ports i la resta de infraestructures estratègiques, també l'aigua, l'energia i l'habitatge.

Sigui com sigui, serà el Consell Polític de la CUP, que es reunirà aquest proper cap de setmana, el que prengui la decisió de donar suport o no a la investidura. La "unilateralitat" és una de les condicions bàsiques que els anticapitalistes reclamen al Govern perquè, segons ells, és la "única manera" de seguir allà on ho va deixar el Govern el passat 28 d'octubre, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.