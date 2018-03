La CUP reitera que s'abstindrà "sigui quin sigui el candidat" si es manté un programa "autonomista"

El líder de la CUP, Carles Riera, ha ratificat avui que s'abstindran a la investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat tal i com va aprovar la formació dissabte en el consell polític. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', el diputat de la formació anticapitalista ha deixat clar que s'abstindran perquè no poden validar "un programa polític autonomista". "No és un debat de noms, nosaltres no vetem Jordi Sànchez", ha emfatisat per revelar que els quatre representants de la CUP s'abstindran a la investidura de qualsevol candidat que no lideri un programa republicà i de desobediència. En aquest sentit, Riera ha instat els polítics de JxCat i ERC a fer un "pas al costat" si no estan disposats a assumir la repressió de l'Estat. "Que entrin cares noves i hi hagi relleu fins a la victòria final", ha assenyalat, en roda de premsa al Parlament.



"El document del 30 de gener, que era de mínims, ja establia que prevalgués la nostra legalitat i també l'impuls d'un Procés Constituent i això s'ha de fer des d'aquí i no des de Brussel·les com vol JxCat o des de la societat civil com defensa ERC". "Nosaltres no serem a l'Assemblea de Representants si la República té un caràcter merament simbòlic", ha avisat el portaveu cupaire, que ha denunciat la manca de claredat de les principals formacions independentistes.

"Nosaltres el 30 de gener estàvem asseguts al Parlament per investir Carles Puigdemont perquè significava el primer acte de desobediència contra l'Estat i a favor de la República i la setmana passada vam aprovar una proposta de resolució a favor de la legitimitat del president Puigdemont, tot i que no es van poder votar les nostres esmenes. Compromisos i esforços ja n'hem fet, però el govern a l'exili només té sentit sí a qui lluitem per la República", ha remarcat.

"Si ens posen un candidat del PDECat encara serà més difícil", ha assenyalat després de les crítiques de la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, als cupaires per no donar suport primer a Artur Mas i ara a Jordi Sànchez i davant d'una possible investidura de Jordi Turull si l'expresident de l'ANC també és vetat per l'Estat fruit del seu empresonament. "Nosaltres volem llençar l'autonomisme a la paperera de la història", ha rebatut Riera.

El vot delegat de Puigdemont i Comín

"Poden acceptar el vot delegat de Puigdemont i Comín, però si no estan disposats a desobeir amb això, la legalitat espanyola sempre estarà per sobre de la legalitat republicana", ha subratllat Riera abans de reunir-se avui amb el president del Parlament, Roger Torrent, en la segona ronda de consultes. Després de reunir-se amb Torrent, Riera ha comparegut en roda de premsa a la cambra i ha explicat que li ha traslladat al president que la mesa avali el vot delegat per als dos diputats a l'exili. Segons el portaveu de la CUP, Torrent no ha donat una resposta "concreta" sobre aquesta qüestió.

D'altra banda, Riera ha confirmat ha assegurat que a hores d'ara no hi ha a l'agenda cap reunió prevista amb JxCat i ERC. Tot i això, ha asseverat que els anticapitalistes estan oberts a una trobada "trilateral" amb la resta de forces independentistes sempre que sobre la taula hi hagi una nova proposta que suposi "materialitzar la República". En aquest sentit, ha subratllat la necessitat d'aplicar decrets de caràcter social i començar a treballar en l'elaboració d'una Constitució republicana que sigui sotmesa posteriorment a referèndum.

Sobre la crida a tendir ponts amb els comuns i el PSC del diputat d'ERC, Joan Tardà, Riera ha afirmat que els republicans "haurien de tendir ponts cap a l'independentisme per construir la República, em deixa perplex i molt preocupat la seva proposta". "Nosaltres estem disposats a tendir ponts amb els comuns polítiques d'esquerres per legislar per les classes populars, el problema és que totes les lleis que voldríem fer a favor de l'habitatge o la sanitat només són possibles des del marc de la República perquè les polítiques fiscals d'esquerres l'Estat diu que són inconstitucionals i això és inviable amb les aliances que proposa Tardà i ERC".

"Si la línia a seguir és la de Pascal i Tardà tenen els comuns per fer autonomisme que els esperaran amb els braços oberts, però a nosaltres no ens hi trobaran, no combregarem amb rodes de molins", ha advertit Riera. "Per aconseguir el referèndum de l'1-O, vam viure un procés molt dur i el nostre objectiu no és anar a eleccions, sinó fer República, però haurem d'apretar", ha anotat Riera, que ha recordat que dues hores abans de proclamar la República el dia 10 d'octubre el president Puigdemont els va anunciar que no ho faria i que quan es va fer el 27 d'octubre tampoc es va defensar.