Carles Agustí es postularà per liderar el PDECat a Barcelona

El termini per presentar candidatures a agafar el relleu de Xavier Trias i liderar el grup municipal del PDECat a Barcelona acabarà divendres i, de moment, només l' exconsellera de la Presidència Neus Munté, que aquest migdia presenta el seu projecte, ha oficialitzat que concorrerà a les primàries. També Carles Agustí, però, té previst fer el pas, segons ha avançat 'Nació Digital' i han confirmat a l'ARA fonts del seu entorn, que concreten que la decisió està "tancada en un 99%" i es farà pública aviat. El termini per fer-ho, de fet, acabarà divendres a les dotze del migdia i, de moment, cap membre de l'actual grup municipal del PDECat a l'Ajuntament no ha comunicat que tingui intenció de postular-se.

Carles Agustí, que ja va ser conseller i portaveu de CiU al districte de Gràcia, va ser comissionat de Participació durant el govern de Xavier Trias i actualment dirigeix el govern obert de la Diputació de Barcelona. També presideix l'Associació de Comunicació Política de Catalunya i va estar al capdavant del corrent Generació i Llibertat durant la refundació de l'extinta CDC. Agustí, com qualsevol candidat a les primàries, haurà de recollir com a mínim 100 avals de militants i 500 de residents a Barcelona. Per primer cop, aquests avals seran excloents; és a dir, que cada persona només podrà avalar un aspirant.

L'actual cap de files del PDECat a Barcelona, Xavier Trias , havia assenyalat Joaquim Forn com a successor abans que fos nomenat conseller d'Interior i empresonat. I al partit hi ha qui defensa que Forn ha d'encapçalar la formació simbòlicament. Jaume Ciurana, que va assumir el rol de portaveu del grup després de la marxa de Forn, no ha oficialitzat per ara si té intenció de concórrer als comicis per agafar el relleu de Trias. Tampoc està clar encara amb quina fórmula es presentarà el PDECat a les eleccions municipals. Està per veure si intentaran, per exemple, replicar el model de Junts per Catalunya a la ciutat.

Qui resulti escollit de les primàries tindrà el repte d'intentar desbancar l'alcaldessa Ada Colau i s'enfrontarà a Alfred Bosch, que és l'únic candidat d'ERC que ha concorregut a les primàries dels republicans.