Carles Riera (CUP): "Si el 155 no s’aixeca s’ha de desobeir"

La CUP no es mou de la seva idea des del primer dia: la República catalana només arribarà desobeint l'Estat. Per aquest motiu, Carles Riera, cap de llista dels anticapitalistes, ha dit a Catalunya Ràdio que només donaran suport a la investidura d'un candidat a la presidència de la Generalitat que es comprometi per a materialitzar la República.

I com es materialitza la República? "Si el 155 no s’aixeca s’ha de desobeir, aplicant la legilsació republicana, és a dir, aplicar totes aquelles lleis suspeses pel TC".

Riera ha insistit que la prioritat per a la CUP és l'acció de Govern, i no pas qui n'és el president. D'aquesta manera, la gran condició dels anticapitalistes -amb quatre diputats al Parlament- per investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, o qualsevol altre nom, és que hi hagi un compromís ferm per "tirar endavant el programa republicà", en comptes de fer "política autonòmica".

Viatge a Brussel·les

El cap de llista de la CUP ha dit això tot just després d'haver tornat a Brussel·les amb una delegació cupaire per reunir-se amb Puigdemont i altres membres de JxCat. "Ahir només ens vam reunir la CUP i JxCat, la reunió a tres bandes encara no s’ha produït, de moment només han sigut reunions bilaterals. Encara no hem arribat a cap acord, però és normal, encara és d’hora, ara estem tots exposant les nostres posicions".

La CUP a la presó?

Riera ha reiterat que qualsevol persona de la CUP està disposada a entrar al Govern "si és per materialitzar la República". Per aquest motiu, li han preguntat si estaria disposat a entrar a la presó: "Anar a la presó no li agrada a ningú, però estem disposats a assumir el nostre compromís amb el país en la confrontació amb l’Estat. Si apliquem la república hi haurà repressió de l’Estat, ho sabem i l’haurem de combatre".

L'independentisme és majoritari?

"Les eleccions es guanyen o es perden amb escons, el que es guanya o perd amb vots són els referèndums, i també el vam guanyar l’1-O", ha afirmat Riera, i ha afegit: "A cap partit del món que guanya unes eleccions se li prohibeix aplicar el seu programa electoral, al contrari, hi està obligat".

D'altra banda, Riera també ha subratllat que té "tota l'esperança" perquè el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, surti avui de la presó, després que la seva defensa declari al Tribunal Suprem, tot i que alhora ha advertit que no té gens de confiança en la justícia espanyola.