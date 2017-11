Carme Forcadell i Anna Simó recorren al Tribunal Suprem la competència d'aquest òrgan per investigar-les

L'advocat de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de l'exmembre de la mesa Anna Simó ha presentat un recurs de súplica davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem contra la interlocutòria que va admetre a tràmit el 31 d'octubre la querella per rebel·lió contra la seves representades i la resta de membres sobiranistes de la mesa. L'advocat considera que l'alt tribunal no és competent per investigar-les.

El TS podria resoldre en les pròximes hores aquest recurs de súplica i el presentat per la defensa de Nuet en què es demanava que s'arxivés la causa al·legant que la fiscalia estava incorrent el "errors greus" ja que Nuet mai havia votat cap iniciativa a favor de la independència.