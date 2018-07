Casado: "No és possible que hi hagi papers per a tothom, ni és sostenible absorbir els milions d'africans que volen venir a Europa"

Unes manifestacions antiimmigració del president del PP, Pablo Casado, han encès les xarxes socials. En una piulada, el dirigent conservador ha assegurat que "no és possible que hi hagi papers per a tothom, ni és sostenible un estat del benestar que absorbeixi els milions d'africans que volen venir a Europa". "Hem de dir-ho encara que sigui políticament incorrecte", ha afegit Casado.

No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. Seamos sinceros y responsables con esta cuestión. https://t.co/q8p9qxbSFG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 29 de julio de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no ha trigat a respondre, i ha afirmat que Europa "es va fundar per defensar la vida i dir mai més al racisme i el feixisme". "¿Som o no demòcrates? ¿I europeus? Normalitzar declaracions com les de Casado o Salvini és el primer pas cap a la destrucció d'Europa i la mateixa democràcia", ha continuat.