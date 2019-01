Casado es concentra a seduir els que han marxat a Vox: "No es pot unir Espanya desunint el vot"

El PP ha tancat aquest diumenge la convenció del viatge a les essències. En la trobada pretenia rearmar-se ideològicament per blindar el territori perdut a Ciutadans i Vox, partits amb els quals aspira a construir una majoria absoluta contra Pedro Sánchez per després acabar integrant-los dins d'una casa comuna del "centredreta" –tot el que hi ha a la dreta del PSOE–, que és, segons el president del partit, Pablo Casado, on hi ha la majoria social a Espanya. Abans, però, admet que li caldrà pactar amb els dos altres partits per construir aquesta "reunificació" de la dreta des del poder, com va fer, diu, José María Aznar ara fa 30 anys. El flamant líder de la formació, escollit fa tot just mig any en un congrés que va passar pàgina del rajoyisme, ha posat el punt final a la cita reivindicant el vot al PP com el garant d'aquesta alternativa i de la continuïtat de la unitat d'Espanya. "No es pot unir Espanya desunint el vot", ha dit, buscant l'electorat perdut cap a les altres dues opcions de dretes.

La convenció del PP ha servit a Casado per reivindicar el seu lideratge, modernitzar el partit i recuperar les banderes que ara comparteix amb els seus socis de govern a Andalusia: el nacionalisme espanyol, el liberalisme i les polítiques conservadores. L'estand de xarxes socials de la convenció, en el qual només es destacaven els perfils de Twitter, Facebook i Instagram del líder, i no del partit, donaven una mostra d'aquest intent del jove president de consolidar la seva figura, discutida pels sectors moderats, que desconfien de la facilitat amb què ha assumit part del discurs de Vox. La imatge gràfica de la trobada, plagada de banderes d'Espanya per tots els racons del palau de la Fira de Madrid on s'ha celebrat, era la plasmació de la revifada nacionalista. I el discurs final del líder, la declaració d'intencions que ha segellat l'aposta estratègica.

Casado, acompanyat en l'última jornada de convenció pel renascut Aznar –tot i que va perdre en la batalla dels aplaudiments contra Mariano Rajoy, present divendres i absent avui– i l'ex secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, referents de l'ala dura del partit, ha assumit en el seu discurs l'encàrrec d'Aznar de tornar a unir tot el que hi ha a la dreta del PP dins del partit. Per fer-ho ha reivindicat el vot a al seva formació, presumint de l'experiència de govern i la presència a peu de carrer de la formació, davant dels nous actors de la dreta espanyola. Tot plegat amb el teló de fons del Procés sobiranista català, que és el gran argument que esgrimeix la dreta espanyola per justificar la necessitat de tornar al govern, per acabar amb la "rendició" que, segons Casado mateix, Pedro Sánchez ha regalat als independentistes. "Menys PP significa menys Espanya, cada vot menys per al PP significa un pas endavant per als enemics de la nació", ha afirmat un dirigent popular entregat a la desqualificació dels líders sobiranistes, que són, per a ell, "una banda de fanàtics, racistes i supremacistes".

El president popular ha admès la sagnia de votants cap als altres partits de dretes i ha avisat els que han perdut la confiança en el seu partit que "els que van marxar a buscar el PP fora del PP ni l'han trobat ni el trobaran". El seu públic objectiu són els 10 milions de votants que va arribar a tenir la formació conservadora a l'època de les majories absolutes, i que ell identifica amb "l'Espanya dels balcons", aquella que ha vigoritzat el seu sentiment nacionalista espanyol com a resposta al Procés: "Volem que tornin al PP, però sortint a buscar-los, no esperant que tornin". Casado no amaga que el seu projecte a curt termini passa per sumar un govern a l'andalusa a Espanya, conscient que necessita els vots dels tres partits de dretes per derrocar Sánchez, però ha advertit que el vot útil per aconseguir que això passi és al PP, perquè, tot i que ell té clara la suma, els altres dos podrien tenir temptacions diferents: "El que no uneixin els electors a les urnes al voltant del PP pot quedar-se sense unir, perquè els altres semblen incapaços de trobar-se".

Davant les crítiques del primer dia del congrés popular, del sector moderat del partit, representat pel president gallec, Alberto Núñez Feijóo, i per Rajoy, que veuen un escorament del PP a la dreta, Casado ha fet picades d'ullet a banda i banda, i, tot i que el seu discurs assumia les tesis aznarianes, també s'ha compromès amb el "centredreta, reformista i liberal" i ha afirmat que el partit no s'ha de "moure de lloc" per recuperar l'horitzó electoral. També ha fet una reivindicació del lideratge del bloc de dretes i ha afirmat que no miraran "pel retrovisor" sinó que faran el possible per tornar a unir aquest vot.

Tot i que a la convenció no hi ha hagut ponències ni debat programàtic (només taules de debat sobre els temes troncals que per al PP marquen l'agenda política), el president del partit sí que ha detallat algunes de les seves propostes, que en bona part se centren en Catalunya i el model territorial. Si governa, s'ha compromès a un "enfortiment institucional" per "recuperar la legalitat i la convivència que ha laminat la pesta del nacionalisme". Per aconseguir-ho s'ha compromès a aplicar immediatament un "155 sense límit de temps", que arrabassi la Hisenda, els mitjans, deposi el govern, en nomeni un de nou i es quedi en definitiva totes les competències de la Generalitat, incloent-hi la d'Institucions Penitenciàries, ha destacat. Una voluntat que entra en contradicció amb un altre dels seus eixos programàtics, el liberalime. A l'hora de defensar la seva idea de liberalisme, ha dit que "per principi" no creu que "el govern sàpiga millor que les persones el que els convé en cada moment". Alhora, però, prometia "deposar" el Govern votat per aquestes persones a Catalunya amb un 155 permanent quan mani.

També s'ha compromès a tirar endavant algunes iniciatives ja conegudes relacionades amb Catalunya, com ara tornar a penalitzar la convocatòria de referèndum il·legal, prohibir l'indult per rebel·lió i sedició, aprovar una llei de símbols que prohibeixi els llaços grocs, il·legalitzar els partits "que promouen la violència i la 'kale borroka'" i canviar la llei perquè "els que van contra Espanya no rebin ni un sol euro de finançament".

En l'apartat social, també s'ha compromès a tornar a les essències i ha afirmat una "defensa de la vida" com a sinònim de retrocés en els drets sexuals de la dona, la limitació de l'avortament, la defensa de la família, modificacions en la política educativa per "acabar amb l'adoctrinament" o un enduriment del Codi Penal per reforçar la presó permanent revisable. En aquest aspecte també ha entrat en el terreny de Vox i ha reivindicat un enduriment de la política antiimigració, lligant fins i tot l'entrada irregular de persones a Espanya amb el "terrorisme islamista".