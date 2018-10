Casado demana a Sánchez que apliqui el 155 pel suport de Torra als CDR

El president del PP, Pablo Casado, ha demanat aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui el 155 a Catalunya de manera immediata, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi animat els CDR, durant els actes de commemoració dels aniversaris de l’1 d’Octubre que entén les “pressions” i que “fan bé” de fer-les. Aquesta aplicació del 155 hauria de ser, segons ell, sense límit temporal i ampliant les competències arrabassades, incloent-hi els Mossos i TV3.

“Ha de tenir l’extensió que faci falta i la durada que faci falta”, ha afirmat Casado, que ha afegit en un dinar organitzat per ‘Abc’ que hauria d’haver-hi un nomenament de consellers per part del govern central, i no només una substitució de l’executiu per part dels ministeris, com va fer el seu predecessor al partit, Mariano Rajoy.

“Torra acaba de donar suport a la kale borroka dels CDR. Sánchez ja no té excusa per no activar el 155 o convocar eleccions generals”, ha afirmat el dirigent conservador, a través de Twitter. A més, ha afegit que si no “és un incompetent o còmplice dels colpistes, i en ambdós casos queda inhabilitat per governar Espanya.

Torra acaba de apoyar la kale borroka de los CDR. Sánchez ya no tiene excusa para no activar el artículo155 o convocar elecciones generales. Si no, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas y en ambos casos queda inhabilitado para gobernar España https://t.co/bh45h6J8ml — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 d’octubre de 2018

No és la primera vegada que Casado demana a Sánchez la suspensió de l’autonomia catalana. De fet, el dirigent popular ha ofert els senadors del PP, que tenen majoria absoluta a la cambra alta espanyola per fer possible l’aplicació del 155 en més d’una ocasió. En una conferència, el líder del PP ha insistit en la mateixa idea, i ha afegit que “com a mínim”, Sánchez hauria de fer una qüestió de confiança per comprovar si manté el suport del Parlament.

Segons Casado, Catalunya no compleix “la mínima lleialtat” exigible a una comunitat autònoma, i per això ha exigit l’aplicació del 155 amb “la vigència que sigui necessària i amb l’àmbit competencial que es requereixi”.

Casado també ha abogat per recuperar el delicte de referèndum il·legal, i una altra per prohibir que hi hagi indults als condemnats per rebel·lió o sedició, o un reforçament dels símbols espanyols i una prohibició dels símbols com el llaç groc. A més, també ha demanat actuar “ja” contra els partits que estan “animant a la violència”.

Rivera s’hi suma

També el president de Ciutadans, Albert Rivera, immers en una competició amb Casado per capitalitzar la duresa contra l’independentisme ha reclamat a Sánchez l’aplicació del 155 a Catalunya, en considerar que Torra ha “incitat a la violència”