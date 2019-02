Casado es vanta d'haver aconseguit que Sánchez "tiri la tovallola" amb la seva oposició

Pablo Casado ha celebrat aquest divendres que Pedro Sánchez hagi decidit dissoldre properament les corts espanyoles i convocar eleccions per al 28 d'abril. "L'oposició ha aconseguit que tiri la tovallola", ha recordat el president del PP en roda de premsa des de la seu de Génova, que ha fet referència a la manifestació de diumenge de les dretes a la plaça Colón de Madrid. Casado ha carregat durament contra les "mentides" i sobretot les "concessions" del PSOE amb l'independentisme. "Acaba de convocar eleccions perquè l'hem enxampat negociant amb Torra, l'hem enxampat amb el relator", ha assenyalat.

Després que Sánchez obrís la precampanya amb un llarg discurs des de la Moncloa, Casado també ha entrat al terreny i ha erigit el PP com el partit que liderarà el 155. Preguntat per les accions que inclouria al requeriment previ al 155 dirigit al president de la Generalitat, ha parlat de "malversació de fons per l'adoctrinament a les escoles, les "ordres polítiques" als Mossos, el "règim penitenciari a la carta als colpistes i "el que està passant als carrers de Catalunya". "Hem de lamentar algun incident major?", s'ha preguntat. Així, Casado ha avisat que el líder del PSOE pugui arribar a acords de nou amb els aliats de la moció de censura. Malgrat que el president espanyol ha convocat eleccions per no haver pogut tirar endavant els pressupostos, Casado ha afirmat que si no fos pel PP, s'haurien aprovat els comptes i "tindrien la contrapartida de l'autodeterminació" per a Catalunya.

D'aquesta manera ha rebutjat les crítiques de "deslleialtat" que li ha llençat Sánchez prèviament. El dirigent conservador s'ha reafirmat en qualificar de "cooperador necessari del colpisme" al líder del PSOE, i ha enumerat les suposades "concessions" a Catalunya: l'apropament dels presos, el compromís de l'Advocacia de l'Estat de retirar la rebel·lió i "l'intent que ho fes la Fiscalia", la permissivitat amb el Consell per la República i el Diplocat, que no tanqui la porta als indults o dir que la presó preventiva és abusiva. A més, ha tornat a advertir dels 21 punts de Torra que, segons el PP, Sánchez s'havia obert a negociar.

Més enllà de la qüestió catalana, Casado ha subratllat un altre "veritable motiu" de la convocatòria electoral anticipada: "la ruptura del PSOE". El dirigent popular ha assenyalat que els barons territorials no volen coincidir amb Sánchez a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.

651x366 La número dos de Podem, Irene Montero, en roda de premsa per valorar la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril. / EFE La número dos de Podem, Irene Montero, en roda de premsa per valorar la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril. / EFE

Podem demana el vot dels catalans

Montero: "Espanya necessita a Catalunya per canviar"

Podem assegura que està a punt per entrar en campanya, tot i tenir el seu líder de baixa per paternitat i després de travessar una de les seves pitjors crisis de la seva història. Les enquestes li juguen en contra ara mateix, però es reivindica com l'únic "vot útil" en el "bloc progressista" enfront el "bloc reaccionari" i dels "odiadors professionals". La número dos del partit lila, Irene Montero, ha assegurat que li sembla bé la data del 28 d'abril després d'haver ja fet els "deures" el novembre amb l'elecció de Pablo Iglesias com a pròxim candidat a les generals. El líder de partit lila complirà el permís de paternitat per incorporar-se després a la recta final de les general.

En roda de premsa des de las seu del partit, Montero s'ha reivindicat com la única força capaç de fer canviar el PSOE i ha assegurat que si ells haguessin entrat al govern no s'estaria en la situació "de debilitat" actual. També ha reivindicat el "diàleg" amb Catalunya i ha demanat el vot dels catalans. "Espanya necessita a Catalunya per canviar. I l'Espanya democràtica no deixarà sola a Catalunya. Som conscients que Catalunya no es pot canviar si Espanya no canvia", ha asseverat enfront a la foto de la dreta a la plaça Colón.

Rivera no descarta un pacte amb Vox

Cs desconvoca la marxa de diumenge a Barcelona

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha deixat clar aquest divendres que no pactarà amb Pedro Sánchez després de les eleccions generals del 28 d’abril, i ha asseverat que el president espanyol té un pacte amb els independentistes per a la pròxima legislatura i que vol seguir amb “el govern Frankenstein”. Tot i així, Rivera no ha tancat la porta a un pacte amb el PSOE sense Cs, ni tampoc a un acord amb el PP que necessiti els vots de la ultradreta de Vox, i ha descartat un “cordó sanitari”, que ell només col·loca “als que volen destruir” Espanya. El líder taronja, a més, ha desconvocat la manifestació prevista per al diumenge a Barcelona, perquè ha dit que “els objectius s’han complert”.