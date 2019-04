Casado diu que ja no es pot transferir cap més competència a les comunitats

El president del PP i candidat a la presidència del govern espanyol, Pablo Casado, ha afirmat aquest dijous que Espanya "ja no pot transferir cap competència a les comunitats autònomes", ja que, segons la seva opinió, la situació "ja no s'aguanta" i cal " reforçar" l'Estat". També ha anunciat que recorrerà els decrets convalidats ahir pel Congrés i que ha qualificat d’”abertzales” perquè tenien el suport, entre molts altres, de Bildu.

Així ho ha posat aquest dijous de manifest durant una intervenció davant els candidats del PP de Gran Canària, en la qual ha afegit que aquestes paraules no són incompatibles amb el fet que els populars estiguin a favor de l'estat de les autonomies.

"Pedro Sánchez ha pactat amb el PNB més transferències i vull dir una cosa molt clarament: Espanya ja no pot transferir cap competència a les comunitats autònomes. Això ja no s'aguanta, som el país més descentralitzat del nostre entorn", ha afirmat.

Per a Casado, no cal reforçar les autonomies, "sobretot les deslleials", sinó que el que cal fer és "reforçar l'Estat". "Cal reforçar la nació i tenir clar que és la Constitució la que consagra en l'article 149 que tenim la competència per garantir la igualtat i els drets dels espanyols".

D'aquesta manera, el popular va entendre que caldrà llançar lleis d'harmonització, garantir que l'educació no s'usa per "adoctrinar", que les forces autonòmiques policials s'utilitzen per complir la llei i que els mitjans de comunicació públics no s'utilitzen per fer propaganda.

"El que hem de fer –ha insistit– és reforçar l'Estat. No es pot transferir més", ha dit per recordar que el PP ja ha plantejat que cal treure una llei de moratòria de transferències, de tal manera que les comunitats autònomes "deslleials" no puguin exercir aquesta administració de competències que emana del mateix Estat.

Per la seva banda, el president del PP va entendre que tot això és compatible amb estar a favor de l'estat autonòmic. "El PP està a favor de les autonomies, però el que no pot ser és que per aprovar uns reials decrets en plena campanya electoral se cedeixin ara més infraestructures al PNB, se cedeixi la gestió dels subsidis pels ERO, s'accepti que la Guàrdia Civil sortís de Navarra... ¿Però això què és? No pot ser. No he vist un Govern més irresponsable que aquest ", ha conclòs.