Casado traslladarà a Merkel la preocupació per una "italianització" d'Espanya

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que demà es reunirà amb Angela Merkel per traslladar-li la seva preocupació que Espanya pateixi una "italianització". La trobada s'emmarca en la reunió de dirigents del Partit Popular Europeu, hores abans del Consell Europeu que està molt centrat en el tema del Brexit. La formació conservadora ja va anunciar que intentaria vetar, per tots els camins possibles, aquests pressupostos amb "la força parlamentària més gran tant al Congrés com al Senat" perquè considera que són "els pressupostos de la nova recessió a Espanya".

Casado ha insistit que vol alertar la Unió Europea que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb aquests pressupostos acordats amb Podem "portarà Espanya a una recessió" i també que incrementaran "el deute i l'atur". "No és parlar malament d'Espanya", ha volgut matisar el president del PP, sinó que es tracta de "parlar del que fa malament el govern espanyol", en referència a les crítiques que va rebre per la conversa de l'última cimera del PPE, en què va dir al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que "Espanya era un desastre".

Quan li han preguntat pel suport d'ERC i el PDECat als pressupostos, Casado ha assegurat que "no es fia" de l'executiu socialista perquè "faran com amb la moció de censura, pactes per sota amb ERC, el PDeCAT i també l'abertzale". En l'esmorzar informatiu d'Europa Press ha tornat a criticar un presumpte tracte de favor a les presons catalanes, com ja ha dit en altres ocasions, fins i tot assegurant que aquestes presons són típiques "dels narcoestats". A més, ha exigit a l'executiu socialista que "deixi de donar indicacions als jutges" i ha assegurat que "confia en el poder judicial".

El líder de la formació conservadora ha assistit a l'esmorzar acompanyat del seu número dos, Teodoro García Egea; de la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, i d'altres membres com María Dolores de Cospedal i l'exministre Cristóbal Montoro. Una altra crítica del líder del PP als pressupostos ha estat per la pujada del salari mínim interprofessional, i ha assegurat que la pujada "del 22% de l'SMI és la xifra precursora a més augments de salari, el més just seria pujar-los tots un 20%". Casado també ha augurat un futur poc prometedor amb aquests pressupostos. "Ens portaran a la recessió, a més deute, a més atur" i ha sentenciat que "és la recepta de sempre dels socialistes", als quals ha titllat d'"irresponsables".