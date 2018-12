Casado titlla Torra de "desequilibrat" per apel·lar a la via eslovena

Durant la presentació dels caps de llista de les capitals de les quatre demarcacions al World Trade Center de Barcelona, el líder dels populars, Pablo Casado, ha carregat contra la possible trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president Quim Torra, el 21-D. "La reunió amb Torra és indecent, però si es reuneixen ha de ser per comunicar-li que pren el control dels Mossos i que ha sigut destituït", ha afegit, abans de titllar Torra de "desequilibrat" en al·lusió a la seva apel·lació a la via eslovena. "No pot estar al capdavant dels Mossos amb un cos de 16.000 homes una persona que somia en la via eslovena, que va provocar la mort de desenes de persones".

El líder dels populars ha acusat l'independentisme de crear un "enemic exterior que és Espanya acusant-la de tots els seus mals" i de voler imposar les seves tesis, "primer amb el pacte fiscal i després amb el referèndum". Per aquest motiu, ha lamentat que el govern espanyol prioritzi l'entesa i es vulgui reunir amb els "que van promoure el cop d'estat a Catalunya en lloc de dir al president Torra quan s'aplicarà el 155", i ha avisat que, si ell és president, en el primer consell de ministres l'aplicarà.

En un discurs en clau recentralitzadora, Casado ha reiterat la necessitat d'assumir la política educativa o la penitenciària. "Les competències educatives són nacionals i les comunitats autònomes com Catalunya que siguin deslleials propagant l'independentisme no les poden gestionar perquè no les tenen com a pròpies aquestes competències, sinó que estan transferides", ha remarcat. "Les presons no poden ser les catedrals dels presos polítics i la seva gestió l'ha d'assumir l'Estat, com els Mossos", ha reblat.

El líder del partit conservador també ha insistit, com ha fet en les últimes setmanes, en la necessitat d'aplicar la llei de partits als CDR per "fer propaganda de la violència", així com modificar el sistema de finançament per tallar els ajuts públics als que tinguin presos per rebel·lió o sedició. "A l'ANC, Òmnium, el PDECat o ERC, ni un euro!", ha emfatitzat.

Casado ha assenyalat: "Vivim els temps més foscos a Catalunya i els que governen s'han oblidat del seny, i, per tant, hem de ser ferms per garantir que els catalans que se senten espanyols ho puguin seguir sent". "Ara el president espanyol és ostatge dels xenòfobs independentistes del PDECat i ERC", ha afegit abans de lamentar que "Sánchez segueixi oferint diàleg als que volen trencar Espanya".

Contra un nou Estatut

"El seu pla per a Catalunya és aprovar l'Estatut que surti del Parlament, com va fer Zapatero, carregant-se la sobirania popular", ha criticat. "Tot va començar amb Maragall i Zapatero amb un pacte ignominiós que va liquidar les normes constitucionals per fer un Estatut que ningú havia demanat", ha exposat el màxim dirigent dels populars. "Si no haguéssim recollit firmes contra l'Estatut, els presos serien jutjats per un tribunal català, sort que ho vam fer!", ha exclamat davant les crítiques dels socialistes de fer créixer l'independentisme amb els seus recursos al text estatuari.

Casado ha apuntat que "només el PP ha defensat des de fa 40 anys el constitucionalisme" i ha denunciat que "Catalunya estigui en mans dels supremacistes". Després de treure pit per la majoria absoluta que tenen al Senat o els cinquanta escons que els separen del PSOE al Congrés, Casado ha assegurat que "ha sigut el PP qui va aturar el pla Ibarretxe o el secessionisme de Puigdemont". "Barcelona és el km 0 d'Espanya i hi ha molts catalans que encara no saben que són del PP", ha opinat parafrasejant Ronald Regan sobre la vinculació històrica dels hispans amb els demòcrates.

Bou nega que el PP sigui anticatalà

Per la seva banda, l'alcaldable per Barcelona, Josep Bou, ha anotat que "Catalunya segueix trobant-se en una situació molt complexa" i que "Barcelona no pot tenir un ajuntament separatista". Aquest ha sigut el motiu que l'ha dut a fer el salt a la política i deixar Empresaris de Catalunya, l'entitat que presidia, ha explicat.

Bou, que ha assenyalat que "espera estar a l'altura de les circumstàncies, ha subratllat: "Jo soc català com ho és el PP", abans de negar que el partit conservador sigui anticatalà. "Les quatre barres les portem al cor i la nostra dansa és la sardana, i aquí hi ha l'esperit de Catalunya i no cal ser nacionalista per ser bon català", ha afegit.

"Barcelona ara és la zona zero del populisme amb polítiques erràtiques i això és un càstig per a la ciutat i no pot caure en mans del populisme i del separatisme, que no fa altra cosa que empobrir-la", ha remarcat en clau local. "Barcelona no es pot permetre el luxe que tallin els carrers per radicals violents perquè això boicoteja les empreses", ha denunciat.

"Els separatistes han destruït les comarques, amb la comunicació i l'educació han acabat amb la voluntat dels pobles, i això no pot passar a Barcelona", ha opinat, que ha deixat clar que "Barcelona no és Eslovènia, és Espanya". "Barcelona no serà refugi d'okupes o de manters, no serà una ciutat turismofòbica, ha de ser una ciutat de llibertat", ha advertit. "Baixaré fent ràpel i arrencaré el llaç i la pancarta dels presos de la façana de l'Ajuntament si soc alcalde de Barcelona", ha etzibat.

Sobre possibles aliances, Bou ha instat Cs a fer possible una alternativa a la capital catalana. "Valls, si necessites els meus vots els tindràs, i espero que a l'inrevés també", ha subratllat abans d'instar el PSC també a donar suport a un govern de canvi a l'Ajuntament de Barcelona. "Abans estaré amb un socialista que amb un separatista", ha sentenciat.