Un guàrdia civil nega que els veïns de Castellgalí utilitzessin la violència contra el dispositiu policial de l'1-O

Un dels dos guàrdies civils que van declarar aquest dilluns en un jutjat de Manresa va reconèixer que el veïns de Castellgalí no van utilitzar la violència davant el dispositiu policial que volia impedir el referèndum de l'1 d'octubre, al col·legi electoral del municipi del Bages. Segons el 'Regió7', l'agent va dir que la gent va resistir pacíficament, encara que l'atestat de la Guàrdia Civil assegura que els votants van reaccionar amb violència, puntades de peu i escopinades.

La declaració es va fer en el marc de la denúncia col·lectiva per la desproporció de l'ús de la força presentada per diversos ajuntaments del Bages i impulsada pel Col·legi d'Advocats de Manresa. Encara que els agents, que formaven part de la Unitat de Recollida de Material que es va ocupar de retirada d'urnes i paperetes, no van poder donar explicacions sobre l'actuació policial, sí que van identificar el tinent que va organitzar el dispositiu i el tinent coronel que es va encarregar de les reunions preparatòries.

A Castellgalí, la càrrega policial va ferir 19 persones i els agents van continuar carregant un cop l'accés al col·legi va quedar alliberat.