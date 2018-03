Catalunya en Comú votarà en contra d'investir Jordi Sànchez

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha confirmat a RAC1 que el partit votarà en contra d'investir Jordi Sànchez. Ha qualificat el debat d'investidura d'"una mica virtual". Considera que és "repetir la història" de la investidura de Puigdemont perquè creu que hi haurà "un impediment judicial" que considera "injust" però que "estarem millor per actuar contra aquestes injustícies si tenim un govern". "Pot acabar sent un autoboicot per a la pròpia presidència de la Generalitat i per a tots els catalans", ha dit Domènech, que considera que "Jordi Sànchez no sembla que sigui un candidat efectiu".

El líder de Catalunya en Comú ha explicat que es presentarà com a secretari general de Podem amb l'objectiu d'estabilitzar el projecte i "fer més forts els espais unitaris". Sobre la filtració de la data del ple d'investidura, ha dit que, tot i que ahir Torrent li va comunicar la possible data, "que ho sapiguem públicament per la petició d'un jutge abans que pel president del Parlament és una mica fort". En el cas que no sigui possible investir Sànchez, creu que es proposarà investir Jordi Turull. Domènech diu que Catalunya en Comú tampoc hi votaria a favor. Si després d'això no hi ha Govern, creu s'haurà d'"obrir el camp". "El que seria lògic és que no estiguéssim dos mesos esperant que sàpiguen com faran una fórmula de govern", ha afegit.

El líder de Catalunya en Comú creu que els partits independentistes "no saben la perspectiva que tenen per encarar el país". Explica que té la sensació que a aquests partits "els uneix més el passat que el futur". "Crec que no és sostenible, en la situació en què està Catalunya, seguir fent batalles pel relat", conclou.

Alamany demana un candidat "definitiu"

La diputada de Catalunya en Comú - Podem, Elisenda Alamenya, ha demanat que les propostes de candidatures per la investidura siguin "definitives" i que no suposin "un canvi de cromos" entre partits. "Si la urgència és recuperar les institucions, anem tard, perquè el debat s'aternitza", ha criticat Alamany en roda de premsa al Parlament.

"Les propostes de candidats han de ser definitives", ha exigit Alamany. La diputada considera "una falta de respecte que es plantegi una proposta de candidatura i que després es canviï per un tercer que encara no coneixem". Així, la diputada dels comuns s'ha mostrat "preocupada pel joc d'equilibris entre JxCat i ERC" a l'hora de tirar endavant la investidura. "Ens agradaria que les propostes que es tirin endavant siguin definitives i que no es basin en jocs tàctics", ha afirmat Alamany.