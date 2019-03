Cayetana Álvarez de Toledo: "Cada centímetre de Catalunya és de tots i cadascun dels espanyols"

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reivindicat el seu dret a ser la cap de llista. "Ningú pot impedir a cap espanyol defensar l'Espanya constitucional des de Catalunya. Cada centímetre quadrat d'Espanya és de cadascun dels catalans i cada centímetre de Catalunya és de tots i cadascun dels espanyols", ha dit en declaracions a Tele 5 després que l'eurodiputat del PP Santi Fisas l'hagi acusat de menysprear Catalunya i la llengua catalana. Per a Álvarez de Toledo no ha de ser un problema que ella no parli català i ha assenyalat que porta molts anys dedicant-se al "desafiament del separatisme". La cap de llista dels populars va dir dissabte que el fet que ella no parli català dona "més sentit" a la seva candidatura.

La que ja va ser diputada al Congrés del PP per Madrid ha denunciat que el projecte independentista vol convertir els veïns i compatriotes en estrangers. "Jo intento reivindicar la convivència i la unió, i exercir el meu dret a la ciutadania", ha conclòs. Preguntada per si a Dolors Montserrat li ha molestat no ser la cap de llista, ha respost que ho desconeix i ha reconegut la lluita de la diputada catalana dins del PP. Álvarez de Toledo assegura que no sap on anirà Montserrat i que l'exministra ja en parlarà amb la direcció del partit.

La cap de llista dels populars per Barcelona ha assegurat que el seu objectiu és "ampliar la base constitucional" i que cada vegada més ciutadans se sumin a partits constitucionalistes davant d'un PSOE que ha definit com a "degradació, divisió i retrocés per a Espanya". Per a Álvarez de Toledo, "la fragmentació no ajuda quan el que s'ha de fer és un projecte comú per a Espanya". La candidata dels populars s'ha mostrat esperançada que el vot es concentri en la candidatura del PP, i si no és suficient ha apuntat que caldrà fer pactes. Una situació que "s'ha d'assumir amb realisme i sense alarmisme", ha conclòs.