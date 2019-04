Cayetana Álvarez de Toledo situa l'escola i els mitjans de comunicació públics com a còmplices del "cop a la democràcia"

En la seva croada contra l'independentisme, Cayetana Álvarez de Toledo ha tornat a insistir aquest dilluns que l'escola catalana i els mitjans públics catalans han estat còmplices del "cop a la democràcia" que, segons la candidata popular, va intentar fer el govern dirigit per Carles Puigdemont. "El nacionalisme s'ha apoderat de l'educació, de la televisió pública, del sistema cultural i de la política. Per això és tan perillós com a ideologia", ha alertat Álvarez de Toledo en una entrevista al programa 'Els Matins' de TV3.

La candidata dels populars catalans per Barcelona ha disparat, sobretot, contra l'escola catalana i els mitjans públics catalans. "L'escola pública catalana ensenya a odiar Espanya", ha assegurat Álvarez de Toledo, que considera que s'haurien "d'harmonitzar els manuals d'educació" a tot l'Estat i establir "matèries troncals a tot Espanya". L'exdiputada popular també ha centrat part del seu discurs a criticar TV3: "TV3 s’utilitza per fer mal a la meitat dels catalans, per humiliar-los. És una televisió pública que paguen tots i participa en el cop a la democràcia". La periodista Lídia Heredia li ha assegurat que quan es posa a fer el programa cada dia no pensa que ho fa "per una part dels catalans només". Per a Álvarez de Toledo, però, TV3 actua amb "sectarisme" i això, per a la candidata, passa a ser "una ofensa democràtica".

Per tot plegat, Álvarez de Toledo creu que l'aplicació de l'article 155 és la millor manera de "retornar l'autonomia a Catalunya". En aquest sentit, la candidata popular ha tornat a insistir en el "risc real" que suposaria que Pedro Sánchez arribés a la Moncloa, ja que considera que tornaria a fer cessions a l'independentisme: "Va ser investit amb els vots d’un pròfug. És una investidura legal, però immoral". Per això, la candidata popular s’ha mostrat partidària de repetir el pacte postelectoral que es va fer a Andalusia entre el PP, Vox i Ciutadans: "Un pacte com el d’Andalusia és vàlid també per a la Moncloa".

La candidata popular ha tornat a censurar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, perquè assegura que suposaria "trencar la sobirania comuna" i "convertir una part dels catalans en estrangers". Álvarez de Toledo considera que un referèndum sobre la independència de Catalunya "nega els drets de sobirania de tots els espanyols". De fet, la cap de llista dels populars per Barcelona ha titllat de "cop a la democràcia" el referèndum de l'1-O.

Ara bé, ha evitat fer-ho quan se li ha preguntat sobre el cas que afecta l'exministre Jorge Fernández Díaz, involucrat en el presumpte cas d'espionatge polític en l'etapa que estava al capdavant del ministeri d'Interior: "Crec en la presumpció d'innocència. Quan hi hagi sentència, ens pronunciarem". De tota manera, Álvarez de Toledo no creu que aquest cas sigui comparable al "cop a la democràcia" de l'independentisme: "No soscava els fonaments de la nostra democràcia. Si hi ha clavegueres de l'Estat, es tapen, es netegen i es depuren responsabilitats. I estic convençuda que així es farà".