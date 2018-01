L'exministre Celestino Corbacho deixa el PSC

L'exministre de Treball i Immigració Celestino Corbacho deixa el PSC. Així ho ha confirmat aquest dilluns el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, després que La Vanguardia avancés la notícia. Segons el rotatiu, Corbacho hauria formalitzat la decisió divendres passat "al no sentir-se suficientment valorat i sentir-se apartat per l'aparell del partit". Illa no ha volgut confirmar aquest extrem i s'ha limitat a dir que el partit respecta la seva decisió, posant en valor les "moltes i notables" aportacions que ha fet al PSC. "Li desitgem tota mena d'èxit i sort", ha afegit. Des del PSOE, simplement han comentat que es tracta d'una "decisió personal".

Nascut a Extremadura però establert des de petit a Catalunya, Corbacho havia estat militant del PSC-PSOE des del 1976, tot i que actualment ja no formava part de l'executiva del partit. En les últimes primàries del PSOE, en les quals Pedro Sánchez va arrasar a Catalunya, havia donat suport públicament a la candidatura de Susana Díaz

Alcalde de l'Hospitalet de Llobregat entre el 1994 i el 2008, s'havia estrenat com a regidor al municipi el 1983. Va ser diputat al Parlament entre 1995 i 1999, i el 2004 va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona en substitució de José Montilla -que va assumir el ministeri d'indústria-. Va mantenir el càrrec quatre anys, fins que va ser nomenat ministre de Treball i Immigració en l'últim govern Zapatero. Va estar al capdavant del ministeri fins el 2010.

La nova seu: Casal Socialista Joan Reventós

Aquest mateix dilluns el PSC ha anunciat que la seva nova seu nacional, al 191 del carrer Pallars (Poblenou), portarà per nom Casal Socialista Joan Raventós, en homenatge a un dels fundadors del PSC i primer líder del partit. Dilluns que ve els socialistes ja ocuparan la nova seu, ubicada en un edifici on hi havia una antiga fàbrica de components electrònics. Deixaran, doncs, la històrica seu del carrer Nicaragua, que acollia el partit des de 1982.