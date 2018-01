Centenars de persones es concentren al Parc de la Ciutadella per seguir el ple de constitució del Parlament

Unes 500 persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant del Parc de la Ciutadella per seguir la sessió de constitució del Parlament, a través d'una pantalla que han instal·lat al passeig Picasso, on onegen estelades i s'hi poden veure molts llaços i bufandes grogues. De fet, les mateixes persones han col·locat llaços grocs a la tanca del Parc per solidaritzar-se amb els presos sobiranistes Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

La Carlota i la Maite han vingut des de l'Ametlla del Vallès i de la Garriga per donar suport al nou Parlament. Volen que serveixi per iniciar "una etapa de normalitat política" però també per tirar endavant "el mandat popular" del 21-D i de l'1-O. "Volem demostrar que el poble està al costat del Parlament", diu la Carlota, que assegura que no s'han perdut cap concentració de les que s'han convocat els últims mesos.

Tant elles com la resta de concentrats no poden entrar a l'interior del Parc, que està blindat pels Mossos i només hi poden entrar persones acreditades per assistir al ple de constitució. Per això, els llaços s'han col·locat a la tanca de fora, al final del passeig Lluís Companys. Un petit grup de persones amb banderes espanyoles s'ha personat a la concentració, però els Mossos els han apartat de la porta d'accés al Parc.

Tots els concentrats han seguit el ple de constitució del Parlament amb crits a favor dels presos i els dirigents polítics que són a Brussel·les, però també amb xiulades quan els representants de Ciutadans, PP i PSC han intervingut durant el ple. L'aplaudiment més llarg se l'ha endut el president de la mesa d'edat, Ernest Maragall, quan ha tingut un record per als presos i els exiliats i quan ha acabat la seva intervenció, però també quan Jordi Turull ha dipositat a l'urna els vots delegats de Joaquim Forn i Jordi Sànchez, i Marta Rovira ho ha fet per Oriol Junqueras. Els crits de 'llibertat!' també han acompanyat els aplaudiments quan els membres de la mesa d'edat han pronunciat els noms dels diputats que són a Brussel·les, entre els quals hi ha Carles Puigdemont.