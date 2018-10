Ciutadans emplaça Pedro Sánchez a portar el Fòrum Cívic Constituent al Constitucional

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha titllat aquest dimarts el Fòrum Cívic Constituent ( presentat avui pel president Quim Torra i el cantautor i exdiputat Lluís Llach) de "xiringuito" i de "retorn de Lluís Llach als escenaris". En aquest sentit, ha emplaçat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "requerir al TC que posi en marxa les actuacions necessàries perquè es compleixi la llei". Segons el diputat, el TC "pot anul·lar qualsevol disposició emanada del Govern per donar cos o per crear aquest nou xiringuito polític que pretén crear Torra".

"És important tenir en compte que Torra es basa en la resolució 306/11 per impulsar-lo, la qual va ser anul·lada pel TC", ha insistit: "Estan intentant portar a terme des del Govern el cop a la democràcia que van iniciar fa un any". Es refereix a la resolució sobre el referèndum votada en el debat de política general del 2016, anul·lada després pel TC. Segons Carrizosa, malgrat que Torra hagi afirmat avui que el Fòrum Cívic Constituent no persegueix la finalitat d'obrir un Procés Constituent ni de redactar una constitució, Ciutadans no s'ho creu: "És un exercici més de trilerisme, emmarcat en les astúcies del Procés. Són argúcies".

Les majories parlamentàries, alterades

D'altra banda, Carrizosa veu "possible" tirar endavant la seva proposició de llei per a la millora de les llistes d'espera, a la qual tant JxCat com ERC han presentat una esmena a la totalitat, gràcies als vots suspesos dels quatre diputats de JxCat (que no han designat un substitut, com en el cas dels suspesos d'ERC). "Esperem que grups com els comuns s'inclinin per donar suport a la nostra iniciativa", ha afirmat Carrizosa: "Es pot guanyar el Govern en aquesta votació tenint en compte que falten els quatre vots. Es podria donar aquesta circumstància", ha dit. Amb tot, també ha recordat que JxCat i ERC "mai van tenir la majoria absoluta perquè depenien dels vots dels antisistema de la CUP".

"No és procedent" descartar pactes electorals amb Vox, perquè "no és a les institucions"

Preguntat sobre si considera que la celebració d'actes d'España Ciudadana a Altsasu o la presència de membres de Ciutadans a Jusapol dos dies abans de l'1-O, els acosta a Vox (el partit d'extrema dreta també va ser a la concentració de Jusapol i va donar suport a l'acte d'España Ciudadana a Altsasu), Carrizosa ha afirmat que "anirem a Altsasu, i si cap altre partit polític, associació o institució que s'hi vulgui acostar vol anar-hi, és decisió del tercer". Amb tot, ha dit que "no és procedent" descartar possibles pactes electorals amb Vox: "Li podria parlar de forces polítiques que són a les institucions, però amb partits que estan fora del Parlament penso que no és procedent".