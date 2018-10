Torra i Llach presenten el Fòrum Cívic Constituent amb l'objectiu d'impulsar un debat per "repensar el país"

El president, Quim Torra, ha presentat al Palau de la Generalitat un nou consell assessor, creat aquest dimarts pel Govern, que tindrà principalment dues funcions: definir un mètode per fer un "debat constituent" -no un "procés constituent" que ha de ser després d'una eventual independència- i animar a les entitats cíviques i socials del país a crear la plataforma que pilotarà aquest debat a escala nacional, el Fòrum Cívic Constituent.

El consell assessor, que dependrà del president de la Generalitat i serà pilotat per l’exdiputat de JxSí Lluís Llach – tal com va avançar l’ARA–, serà l’encarregat de dissenyar com organitzar un debat a escala nacional per "repensar el país". Llach, que ha acompanyat el president en la seva roda de premsa, ha dit que el seu objectiu és "dirigir-se al 100% de la societat catalana".

A més, ha remarcat que l'objectiu "en cap cas és fer una constitució de la república catalana" -ja que això ho hauria de fer el Parlament- sinó fer un debat per "repensar el país". Tanmateix, no han aclarit si en podria sorgir una proposta de carta magna que es portés, finalment, a la cambra catalana. "Les majories que hi hagin decidiran què fer", ha afirmat Llach, que no ha descartat que aquest debat s'allargui més que aquesta legislatura perquè el seu calendari serà independent de la "política institucional".

Per assolir aquest objectiu, Torra considera Llach la "figura idònia". "Gaudirà de la màxima independència en les decisions. El debat pertany a la ciutadania i cal que sigui aquesta qui porti la iniciativa", ha dit el president de la Generalitat. A més, serà el mateix Llach -que serà nomenat oficialment demà- qui nomenarà els membres del consell assessor. S'ha compromès a forjar una composició "transversal" i incloure també a "no independentistes".

Les funcions del consell assessor que pilotarà Llach

Aquest consell, ha explicat Llach, tindrà les funcions de proposar, a partir de l'anàlisi de les experiències comparades, una metodologia per dur a terme un debat. Ara bé, no serà aquest òrgan qui discutirà sobre el model de país, sinó la ciutadania emparant-se en la llei de consultes no referendàries, en els apartats sobre processos participatius que no van quedar anul·lats pel Tribunal Constitucional. Les entitats cíviques i socials seran les encarregades de formar aquest Fòrum Cívic i Social, que portarà a terme el debat.

"Ens volem dirigir al 100% de la societat, aquesta és la nostra primera ambició", ha afirmat Llach. Ara bé, ha deixat clara una cosa: la creació del consell assessor no implica l'inici de cap "procés constituent" que, ha dit, l'ha de dur a terme un parlament després d'una "independència efectiva". "Aquest consell no li correspon redactar una eventual constitució catalana", ha dit.

Llach, però, ha reivindicat la feina feta anteriorment: "[Això] no neix del no res, dona continuïtat a les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent de la XI legislatura", ha dit, a més d'agafar d'exemple el congrés de cultura catalana de la dècada dels anys 70. "La dinàmica del fòrum no dependrà del que passi en la política institucional", ha dit.

"Ha de reflexionar què volem ser i com volem ser (...) perquè un futur parlament constituent sigui quina sigui la seva composició tingui clar quin és el sentit de la ciutadania", ha asseverat Lluís Llach, que ha sigut l'encarregat de fer l'explicació més tècnica del que farà el consell assessor.

Una impugnació?

Torra ha descartat que aquest consell assessor sigui impugnat per part del govern espanyol al Tribunal Constitucional, malgrat que sí que van ser judicialitzades altres experiències com la comissió d'estudi del procés constituent al Parlament o el comissionat per a la transició nacional. "No imagino que puguin impugnar un debat", ha afirmat el president.

L’anunci arriba l’endemà que el mateix Torra i l’expresident Carles Puigdemont anunciessin qu e el pròxim 30 d’octubre es posarà en marxa el Consell de la República, que, segons els seus impulsors, ha de servir per “internacionalitzar” el Procés i fer coses que si es fessin –argumenten– des del govern de la Generalitat implicarien noves imputacions als tribunals. Torra ha remarcat que les dues iniciatives formen part de "l'acció republicana" que ell va presentar en el debat d'investidura per impulsar el Procés.