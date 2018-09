Ciutadans assegura que la Diada ignora "més de la meitat dels catalans"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha reivindicat durant el seu discurs en l'acte de Ciutadans per la Diada que aquest dimarts és un dia "per reivindicar els interessos de tots els catalans". El líder del partit taronja ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que prengui "una decisió" i que l'executiu del PSOE no pot prioritzar la "cadira" a la situació política de Catalunya. A més, Rivera ha assegurat que "els que avui diuen que Espanya és una dictadura no són aliats", en referència als possibles pactes entre socialistes i independentistes.

El dirigent estatal de Ciutadans ha afirmat que el seu partit "tornarà a guanyar" les eleccions i acabarà governant a Catalunya. "Quan governem Catalunya, la Diada, els carrers, les places i les platges tornaran a ser de tots", ha etzibat Rivera. Així doncs, ha acabat el seu discurs donant les gràcies "als catalans que viuen amb angoixa com els polítics nacionalistes escalfen l'ambient amb declaracions contra la Constitució".

Abans de participar en l'acte de Ciutadans per la Diada, el líder del partit, Albert Rivera, també ha criticat a Twitter que aquesta "hauria de ser la festa autonòmica de tots els catalans". Rivera ha assegurat que "els nacionalistes l'han segrestat i l'han convertit en una jornada d'exclusió i atac a Espanya". El polític unionista també ha desitjat "que aviat tinguem un govern català que ens permeti tenir una Diada de tots".

La #Diada debería ser la fiesta autonómica de todos los catalanes, pero los nacionalistas la han secuestrado y la han convertido en una jornada de exclusión, odio y ataque a España.



Ojalá pronto tengamos un gobierno catalán que nos permita tener una Diada de todos. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 11, 2018

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha carregat contra el govern del president de la Generalitat, Quim Torra. La dirigent del partit ha insistit que avui "més de la meitat dels catalans no poden celebrar res" i ha afirmat que la Generalitat ha "silenciat l'oposició tancant el Parlament des de fa més de dos mesos". "Ningú ens pot expulsar de les nostres places i ajuntaments com ho fa la Generalitat. El nacionalisme sempre ha fet el mateix", ha destacat Arrimadas.

La dirigent de Ciutadans a Catalunya ha dit que el seu partit vol "donar veu als milions de catalans que avui no sortiran al carrer i que estan a casa seva perquè no es poden sentir partícips dels actes que ha organitzat la Generalitat". "Per molt que Torra vulgui silenciar mig Catalunya seguirem lluitant per festes i carrers per a tots els catalans. Vinguin d'on vinguin i votin a qui votin", ha destacat Arrimadas durant la seva intervenció.

L'acte ha comptat com a públic amb tan sols una seixantena de militants i polítics del partit taronja, que han aixecat una pancarta amb la tradicional bandera catalana, espanyola i europea de Ciutadans i una altra amb el lema "l'amor és més fort que l'odi". Entre els polítics que han participat en l'acte també hi han assistit la regidora i líder de la formació unionista a Barcelona, Carina Mejías, i els diputats Carlos Carrizosa, Fernando Tomás de Páramo i José María Espejo-Saavedra.