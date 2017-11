Ciutadans manté els mateixos 5 noms que el 2015 per encapçalar la llista del 21 de desembre

Ciutadans aposta per la continuïtat per encarar les eleccions del 21 de desembre. Només ha incorporat el periodista i tertulià Nacho Martín Blanco com a fitxatge estrella, però la formació manté els mateixos noms pels cinc primers de la llista que el 2015, segons han explicat diverses fonts del partit a l'ARA. A Inés Arrimadas l'acompanyaran Carlos Carrizosa, Fernando de Páramo, José María Espejo-Saavedra i Sonia Sierra. De número 6 hi anirà Martín Blanco.

Aquest dilluns, el secretari general del partit, José Manuel Villegas, va explicar en roda de premsa que la formació també mantindria els mateixos caps de llista que el 2015 a les quatre províncies catalanes. Així, Matías Alonso encapçalarà la llista per Tarragona, Jorge Soler per Lleida i Jean Castel per Girona. La diputada Lorena Roldán passarà a ser la número 2 per Tarragona -el 2015 va ser número 4-.

Divendres el Comitè Autonòmic de Catalunya va proposar les llistes per concórrer a les eleccions del 21 de desembre i ahir l'executiva del partit les va aprovar definitivament. Ciutadans aposta per una línia continuista per fer front als comicis del 21 de desembre després que el mes de maig el partit ja va escollir a través de primàries Inés Arrimadas com a cap de llista.