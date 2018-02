Ciutadans seria la força més votada si ara es fessin eleccions a l'Estat, segons un sondeig d''El País'

Ciutadans guanyaria les eleccions si se celebressin avui, segons un sondeig de Metroscopia elaborat per 'El País'. El partit d'Albert Rivera obtindria el suport del 28,3% dels vots i se situaria a més de sis punts de distància respecte al PP, que obtindria el 21,9% dels suports de l'electorat. El PSOE se situaria a la tercera posició, amb el 20,1% dels vots, i Podem obtindria un 16,8% dels vots i se situaria per darrere dels socialistes.

Ciutadans va obtenir un 13,05% dels vots a les eleccions del juny del 2016. Per tant, si es complissin els pronòstics del sondeig de Metroscopia, el partit taronja augmentaria en 15 punts el percentatge de vots per als d'Albert Rivera. Algunes de les raons que esgrimeixen les persones que han participat en el sondeig és que veuen Ciutadans com una alternativa real a l'independentisme i que situen el projecte ideològic del partit taronja al "centre".

El PP seria un dels partits més perjudicats dels comicis, segons aquest sondeig, si es tenen en compte els resultats que va obtenir en les eleccions del juny del 2016, quan va obtenir el suport del 33% de l'electorat. En total, serien gairebé 12 punts menys en el percentatge que li dona el sondeig de Metroscopia. Els socialistes, per la seva banda, perdrien dos punts respecte als comicis del juny del 2016.