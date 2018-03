Clara Ponsatí: "Les eleccions no es poden descartar"

Des de Picadilly Circus, al centre de Londres, l'ex consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha demanat aquest diumenge la "llibertat del presos polítics". Ponsatí, que es troba a Escòcia des de dilluns, ha fet aquesta tarda, a la capital britànica, la seva primera aparició pública des que ahir dissabte va anunciar, a través del seu compte de Twitter, que havia abandonat Brussel·les, a on havia arribat el 30 d'octubre, i que "gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St Andrews", on era degana de l'Escola d'Economia abans d'incorporar-se a l'executiu l'estiu passat.

La seva presència a Picadilly Circus, al centre de la ciutat, ha coincidit amb la convocatòria per part de la ANCEngland i del Comitè de la Defensa de la República (CDR) de Londres d'una manifestació que s'emmiralla amb la que l'entitat mare celebra en aquests moments a Barcelona en demanda d'un govern de implementi la república. Una pancarta en què es podia llegir el famós eslògan "You'll never walk alone" ha acompanyat la presència de Ponsati, saludada pel centenar llargs de catalans que s'hi han concentrat amb aplaudiments.

Clara Ponsatí demana a Londres la llibertat dels presos polítics i lluitar per la república catalana @ARApolitica @diariARA pic.twitter.com/8hFsGer8w0 — Quim Aranda (@ArandaQuim) March 11, 2018

L'exconsellera ha assegurat a l'ARA que no cal formar govern a qualsevol preu, és a dir, acceptant les cotilles legals que el jutge Pablo Llarena ha posat tant a Carles Puigdemont com a Jordi Sànchez per poder comparèixer en la sessió d'investidura. "No s'ha de fer mai res a qualsevol preu", ha dit. Per a continuació assegurar que "no es poden descartar".

L'economista i exconsellera d'Ensenyament ha reconegut la possibilitat que des del Tribunal Suprem arribi una ordre de detenció. Si és el cas, "hi haurem de fer front", ha assegurat, i caldrà "confiar en la justícia d'Anglaterra". Amb tot, Ponsatí en tant que resident a Escòcia, on feia dos anys i mig que treballava, estarà sotmesa al sistema legal escocès, diferent del que regeix a Anglaterra i Gal·les.

Ponsatí ha afirmat que Escòcia era "el lloc natural on anar, atès que no puc anar a Barcelona", i que "és perfectament compatible fer acció internacional amb la meva vida professional. Estaré al servei del que se'm demani". Ponsatí no ha volgut entrar a valorar polèmiques recents. Qüestionada sobre la conveniència o no de la dimissió de Lluís Salvadó arran de la filtració de la conversa feta pública en què es referia en termes masclistes i racistes al mètode per triar, justament, una consellera d'Ensenyament, s'ha limitat a respondre: "No em sembla una pregunta interessant". Tampoc no ha volgut valorar les afirmacions del secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que aquest matí de diumenge ha assegurat que Catalunya no "la trobaria a faltar". "No sé ni qui és aquest home", s'ha limitat a dir.

Picadilly Circus és ja un dels llocs de trobada tradicionals de la comunitat catalana a la capital britànica. El passat 1 d'octubre hi va tenir lloc una altra concentració per protestar per les càrregues policials que estaven tenint lloc a Catalunya durant la celebració del referèndum. Amb la presència de Ponsatí a Escòcia, ja són tres els flancs internacionals amb què compta l'independentisme català, desprès de la presència a Brussel·les de Puigdemont i altres membres del govern cessat pel 155 i l'exilia Ginebra en què des de fa un parell de setmanes viu l'exdiputada i dirigent de la CUP Anna Gabriel.

La presència d'un centenar i escaig de catalans al rovell de l'ou de la capital britànica ha estat acolorida per l'ambient habitual que s'hi viu, amb tota mena de reclams per als turistes: des de les estàtues humanes fins a actuacions de músics en directe. El cant d'Els Segadors i diferents eslògans demanant la llibertat dels presos polítics i la implementació de la república han animat la trobada.