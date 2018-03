CUP, PSC, Comuns i PP demanen la dimissió de Salvadó pels comentaris masclistes en una conversa filtrada

Els comentaris masclistes del secretari adjunt d'ERC, Lluís Salvadó, han provocat el rebuig pràcticament unànime de la classe política catalana. De fet, bona part de l'arc parlamentari li ha reclamat la dimissió, un cop Antena 3 ha publicat la conversa punxada per la policia que va mantenir el passat mes de juliol amb l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós. La CUP ha estat la que més clarament ha defensat que Salvadó abandoni l'escó al Parlament que ocupa des del passat 21 de desembre. Però també s'hi han afegit el PSC, els comuns i el PP.

En la conversa, Salvadó i Caparrós parlen de la recerca d'una dona per ocupar el lloc de consellera d'Ensenyament. "La dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que hi accedirà", afirma l'home sense identificar enmig d'un atac de riure. "Estan buscant una romanesa, com la dona de Puigdemont, o una brasilera, que són 'resultones'", respon Salvadó.

En aquest punt, tots dos coincideixen que aconseguir dones per a llocs de responsabilitat és difícil. "Trobar dones és missió impossible. És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones", apunta l'interlocutor de l'excàrrec del Govern. "Doncs mira, la que tingui les mamelles més grosses i ja està. I et quedes tan ample", afegeix Salvadó, comentari que provoca el riure del seu company.

La CUP exigeix la dimissió de l'exsecretari d'Hisenda per unes paraules "totalment reprovables". "No es poden tolerar els comentaris masclistes i xenòfobs", ha indicat en un missatge a Twitter. Els anticapitalistes, com també ha fet ERC i els comuns, han criticat l'ús "interessat" per part de l'Estat de la conversa de Salvadó amb Caparrós.

El PSC també ha demanat a Salvadó que "reflexioni" sobre la conveniència de continuar sent diputat, després que s'hagin fet públics els seus comentaris "intolerables". La portaveu d'igualtat del grup socialista, Beatriz Silva, ha opinat que l'actual diputat republicà "no està facultat per representar la societat com a diputat al Parlament".

Pel que fa al PP, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha "lamentat" la conversa de Lluís Salvadó i ha afirmat que "hauria de fer reflexionar aquestes persones sobre si han d'ocupar els càrrecs públics que ostenten en l'actualitat". També el líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, -criticat al seu dia per comparar les urnes de l'1-O amb el cubell de la roba bruta de la seva dona- ha reclamat la dimissió immediata el diputat d'Esquerra.

Des dels comuns, el president del grup parlamentari, Xavier Domènech, i la portaveu, Elisenda Alamany, han insistit en la mateixa idea: "Ningú que faci aquests comentaris masclistes pot ocupar un escó al Parlament de Catalunya". I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afegit que "ningú que parli així pot ocupar cap càrrec públic".

Des de Ciutadans, la diputada Sònia Sierra ha considerat "absolutament inacceptables" les paraules de Salvadó i ha subratllat que "les dones ocupen els seus llocs de treball pels seus mèrits" i no pel seu físic.

Les crítiques han arribat fins i tot des d'Esquerra. La consellera Dolors Bassa ha definit la conversa com "unes paraules impròpies de qualsevol home del segle XXI". La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha subratllat que els comentaris de Salvadó no representen al partit. Totes dues han denunciat l'ús polític d'aquesta filtració.

Salvadó denunciarà la filtració

El secretari general adjunt d'ERC, Lluís Salvadó, ha anunciat aquest divendres que presentarà una denúncia per la filtració d'una conversa privada en què se'l sent fent comentaris masclistes. A través de Twitter, l'exsecretari d'Hisenda del Govern ha reconegut que el contingut de la conversa, en què parla de com hauria de ser la consellera d'Ensenyament, és del tot inapropiada. La CUP ja ha demanat la dimissió de Salvadó, que actualment és diputat d'Esquerra al Parlament.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6 — Lluís Salvadó (@LlSalvado) 9 de marzo de 2018

No és la primera vegada que es filtren converses privades de Salvadó que no tenen relació aparent amb l'1-O, la causa per la qual el jutge havia autoritzat les punxades telefòniques. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, també ha reaccionat als comentaris del número 3 del partit. "Les paraules de Salvadó són inapropiades i no es corresponen a l'ideari d'ERC", ha assenyalat al seu compte de Twitter. Rovira també ha afegit, però, que Esquerra estudia les accions legals oportunes per presentar una querella per la filtració de converses personals que no tenen res a veure amb les causes judicialitzades.

Al mateix temps, estudiarem les accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquest tipus de converses privades i l’ús polític premeditat que en fa el govern de l’estat per anar en contra d’una opció política concreta. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 9 de marzo de 2018

La conversa punxada es va produir al mes de juliol. Salvadó conversava amb Josep Caparrós (ERC), l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, que també ha reconegut que van fer servir un "to inadequat". En un comunicat, Caparrós ha explicat que els comentaris es van fer "en un clar to irònic". Com el secretari general adjunt d'ERC, Caparrós també ha anunciat que té intenció d'estudiar quines accions legals pot emprendre contra aquesta filtració, que ha vinculat a una campanya per desprestigiar tant Salvadó com Esquerra.

Reaccions polítiques

El criterio de @Esquerra_ERC a la hora de elegir mujeres para cargos de gobierno de la Generalitat: “Que tengan las tetas gordas”. El diputado Lluís Salvadó debe presentar su dimisión inmediatamente. https://t.co/SqOzhtItqm — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 9 de març de 2018

Encara que sigui una filtració amb intenció política, la conversa és real i és repugnant. Ningú que parli així pot ocupar cap càrrec públic https://t.co/nw74ozgeVy — Ada Colau (@AdaColau) 9 de març de 2018

"Lluís Salvadó ha de reflexionar sobre si les seves opinions sobre les dones li permeten seguir representant la ciutadania" @BeaSilva9 https://t.co/lurImqU4NW — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 9 de març de 2018

Estic indignada doblement 1er/ per com s’utilitzen les filtracions telefòniques de manera indecent i oportunista i 2/ per unes paraules impròpies de qualsevol home del SXXI. @Esquerra_ERC @ERC_dones — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 9 de març de 2018

La filtració interessada de converses és del tot denunciable, però cap persona amb actituds masclistes i repugnants com les de Salvadó hauria d'ocupar cap càrrec públic o un escó del Parlament. Cap. — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 9 de març de 2018

La filtració és interessada, però, malgrat les disculpes, ningú que faci aquests comentaris masclistes pot ocupar un escó al Parlament de Catalunya. https://t.co/yyhyqTqurI — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 9 de marzo de 2018

I no, ni racisme ni masclisme als llocs de poder. Responsabilitats companys, que la República és projecte cohesionador i així no s'eixampla res. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 9 de març de 2018

Lluís Salvadó: "A la que tenga las tetas más gordas se lo das" https://t.co/bmMBZHAUCi no ens podem conformar amb fer història un dia. Hem d’erradicar les actituds repugnants i masclistes de les estructures de poder clarament patriarcals. Als partits polítics tenim molta feina. — Parlon#apeudecarrer (@nuriaparlon) 9 de març de 2018

Sempre hem combatut el masclisme que viu a les converses entre homes, en xats de grups d’amics, en entorns no mixtes com l’esport.



La filtració potser era per desestabilitzar un projecte col·lectiu, fem que sigui per colpejar el patriarcat. https://t.co/JWkBPAsbor — Maria Rovira (@mrovira) 9 de març de 2018

Simplement inacceptable mantenir en un càrrec públic a algú que té aquestes actituds masclistes https://t.co/y0bbMPyafB — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 9 de març de 2018

Fàstic i repugnància! Encara hi ha qui es pregunta per què necessitem moviments com el d'ahir? #8M Que una persona amb aquestes idees masclistes i xenòfobes tingui responsabilitats de govern és una vergonya https://t.co/oV79bfmlQe — Núria Marín (@nuriamarinlh) 9 de març de 2018