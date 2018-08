Colau no anirà a la manifestació de la Diada perquè creu que "reforça la via unilateral"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no anirà a la manifestació de l'Onze de Setembre perquè creu que "la mobilització que impulsa l'ANC és clarament independentista" i "reforça la via unilateral", amb la qual està "molt en contra", tot i que sí que assistirà als actes oficials. Ho ha anunciat en una entrevista a RAC1 en què també ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona impulsarà "taules de debat plural" per reforçar "la cohesió social" amb motiu de l'aniversari de l'1 d'octubre.

L'alcaldessa de Barcelona ha carregat durament contra Ciutadans pels fets dels últims dies, tot i que creu que els polítics s'han de preguntar el perquè de l'"expressió massiva" dels llaços grocs. Espera que el partit taronja "rectifiqui" per haver intentat "incidir en la guerra de símbols", fet que ha qualificat d'"irresponsabilitat absoluta". Segons el seu parer, "treure el símbol d’un altre és una actuació d’agressió", ja que "ningú t’impedeix que posis un llaç taronja". Colau, que ha explicat que no li agrada que l'espai públic s'ocupi amb símbols d'un determinat signe polític, ha demanat "sentit comú a tothom" perquè "la guerra de símbols no ens porta enlloc". Als que posen llaços grocs, concretament, els ha reclamat que tinguin en compte el medi ambient.

Colau ha volgut anar a visitar els presos polítics també a les presons catalanes i ha mostrat empatia sobretot amb Jordi Cuixart i amb Dolors Bassa, a qui va veure abans que anés a visitar la seva mare. L'alcaldessa ha explicat que "pateixen més pels de fora que per ells mateixos" i ha dit que espera que s'aconsegueixi el seu alliberament, tot i que tenen "discrepàncies" polítiques. L'alcaldessa ha criticat Torra per utilitzar un llenguatge que creu que "no necessitem", en referència a declaracions del president de la Generalitat en què parlava de "turbulències" o d'"atacar l'Estat". "Demanaria que aprenguéssim alguna cosa de l’any tan difícil que hem passat", ha dit. També ha demanat tant al govern espanyol com al govern de la Generalitat més "esforç" per desbloquejar la situació.

Incivisme: "Fa anys que a Barcelona hi ha dèficit de mossos d’esquadra"

Colau ha insistit en la falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i ha denunciat que és un problema que ve de lluny i que la conselleria d'Interior s'ha negat a solucionar la situació. "Sabem que la situació política és complicada, però s’ha de buscar la manera de reorganitzar dispositius, posar hores extres i, evidentment, demanar més mossos". Alerta del dèficit a Ciutat Vella i se suma a la veu del veïns que denuncien la falta de presència policial. "L’estiu ens ha donat la raó", ha afegit. L'alcaldessa ha tret pit d'haver ampliat els dispositius de la Guàrdia Urbana aquest estiu i ha demanat al Govern que actuï. També ha reclamat col·laboració de la judicatura per solucionar la impunitat dels narcotraficants del Raval i ha anunciat que s'hi reunirà, juntament amb Interior i la fiscalia, per analitzar el tema. Per combatre els narcopisos també ha demanat a Pedro Sánchez poder intervenir en els pisos buits de les entitats financeres perquè els traficants no hi puguin entrar.

Sobre els manters: "El meu govern no es dedica a avisar ningú"

Colau passa la pilota de la venda ambulant a l'Estat. Defensa que la quantitat de manters és la mateixa que quan va començar el seu mandat i que és un "tema global" amb un problema de fons: "Una llei d’estrangeria estatal racista" que els impedeix tenir "permisos de treball perquè es puguin guanyar la vida de manera legal". A més, ha desmentit la informació d'un sindicat de la Guàrdia Urbana que la va acusar el seu govern d'avisar els manters quan es feien operatius policials. "Si això fos així suposo que haurien posat una denúncia que s’hauria investigat", s'ha defensat.

Demanarà explicacions per la confiscació de cartells antimonàrquics el 17-A

L'Ajuntament de Barcelona no coneixia el dispositiu de l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A format pels Mossos i la Casa Reial que va requisar pancartes antimonàrquiques a l'entrada del recinte de la plaça Catalunya. Colau ha dit que demanarà explicacions i que discrepa totalment d'aquest control que considera que va en contra de la llibertat d'expressió.