El Col·legi de Metges contradiu Casado sobre els metges de la resta de l'Estat que volen venir a Catalunya

Segons Pablo Casado, el nombre de metges de la resta de l'Estat que han triat Barcelona per fer la residència del MIR en els últims tres anys ha anat a la baixa. I la raó principal, segons el president del PP, és la llengua. Per posar xifres a aquesta tesi, Casado va explicar dissabte en un acte a Salamanca que el 2016, només "17 alumnes MIR" havien demanat plaça a Catalunya; el 2017, ho havien fet 12, i el 2018, 6. "Això és el que ha provocat el Procés", va concloure el líder popular, sense citar la font d'on havia extret les dades. Des del partit, però, assenyalen que el líder popular es referia als estudiants amb millor nota de tot l'Estat.

De tota manera, les xifres contrasten amb les que ha difós aquest dilluns el Col·legi de Metges de Barcelona. En un fil de Twitter, l'organisme ha donat unes dades totalment diferents de les que va donar el president popular dissabte. Segons el Col·legi de Metges de Barcelona, durant els últims tres anys s'han col·legiat –un pas obligatori per començar una residència després de l'examen del MIR– 699 metges procedents d'altres comunitats autònomes. De fet, la xifra ha anat creixent: de 228 el 2016 a 246 el 2018. Només amb dades de la demarcació de Barcelona, doncs, la diferència entre els estudiants que haurien triat aquesta província com a destí és abismal.

Per evitar confusions sobre el nombre de metges que trien centres de Catalunya per fer el #MIR procedents d’altres CCAA, obrim fil a continuació amb les dades oficials del @COMBarcelona: — Col·legi Metges BCN (@COMBarcelona) April 8, 2019

A més, el Col·legi de Metges de Barcelona també afirma que el 96% dels enquestats per l'organisme que van acabar la residència el 2018 a Barcelona "no consideren que la llengua fos una dificultat durant la formació". Un resultat que contrasta amb la tesi que defensa Casado des de fa setmanes i que repeteix com un mantra en bona part dels actes de precampanya electoral que ha protagonitzat fins ara. "Quan sigui president, els millors opositaran on vulguin sense que la llengua sigui un requisit excloent", va defensar dissabte a Salamanca.

Precisament, una de les mesures que Casado ha incorporat al programa electoral del PP és que "l'única llengua el coneixement de la qual serà un requisit indispensable per accedir a un lloc de treball públic com el sanitari serà el castellà. Les llengües cooficials podran considerar-se un mèrit, mai un requisit excloent". Per obtenir una plaça pública en un centre sanitari català després de superar unes oposicions, un dels requisits és saber la llengua catalana. Ara bé, per accedir a una plaça MIR, el català no és cap requisit.