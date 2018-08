Comín i Serret demanen recusar Llarena pel sopar amb Alberto Fernández Díaz

Els exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret han demanat una altra vegada la recusació del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena pel sopar que va tenir aquest cap de setmana amb el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Un fet que, asseguren, evidencia "una falta d'imparcialitat". És la segona vegada que els exconsellers presenten un incident de recusació contra l'instructor de la causa del Procés. La primera vegada va ser rebutjada completament perquè la considerava un "frau processal", per produir-se als sis mesos d'iniciar la instrucció.

L'advocat Gonzalo Boye recorda en el seu escrit, avançat per ElNacional.cat i al qual ha tingut accés l'agència Efe, que el jutge Llarena encara continua sent l'instructor de la peça separada que afecta Meritxell Serret i Antoni Comín així com la resta d'exiliats, entre ells l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I explica que el motiu de demanar la seva recusació per segona vegada és la notícia sobre "el coneixement estret i personal" de Llarena i el president del Grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que van ser vistos sopant junts en un restaurant de Palafrugell (Baix Empordà) el passat 28 de juliol.

El que planteja l'advocat dels polítics fugats és "si la relació d'amistat entre l'Excm. Magistrat Sr. Instructor i Alberto Fernández Díaz donaria lloc a entendre que el jutge que coneix de la peça separada en què estan investigats els meus clients guarda aparença d'imparcialitat o, com sostenim, certament no és possible considerar-lo imparcial". Esmenta que "l'acte de processament dictat pel Magistrat la recusació del qual s'interessa aquí, inclou, com ja ho van fer destacats polítics del PP, una equiparació amb l'intent colpista de 1981".

Al respecte, destaca que el propi Fernández Díaz s'ha alineat amb aquesta tesi i posa com a exemple que a l'ajuntament de la Ciutat Comtal va proposar "una iniciativa que va aconseguir que la Junta electoral de Barcelona prohibís la il·luminació groga en fonts i edificis públics de Barcelona". Fernández Díaz "no només se l'ha destacat en manifestacions sota la bandera espanyolista que esgrimien rebuig contra "els colpistes a Barcelona sinó que, a més, es perfila com un dur combatent, fins i tot, contra els símbols dels seus rivals polítics, dels quals alguns d'ells es troben en presó preventiva i altres exiliats".

Per al lletrat, "és evident que la imatge de l'instructor de la present causa especial sopant amb un destacat representant polític el dia 28 de juliol passat no dóna garanties d'imparcialitat a cap observador objectiu ni desplega una imatge acord al sistema democràtic basat en la independència judicial ni en la separació de poders".