En Comú Podem exigeix que s'inverteixi el 2% del PIB en ciència i educació i que es rebaixin les taxes universitàries

En Comú Podem ha proposat un augment en la inversió pública en ciència i en educació de com a mínim fins al 2% del PIB. Gerardo Pisarello, número 4 d'En Comú Podem i tinent a l'alcaldia de Barcelona, ha alertat que la inversió actual es troba molt per sota de la mitjana, inferior al 0,6%, i ha assegurat que cal reforçar l'educació pública.

Abans d’un acte titulat ‘Defensem la universitat pública, avancem en ciència i recerca’ celebrat aquest matí a Barcelona, el primer tinent d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona ha recordat que “la inversió en ciència i universitat pública a Espanya està molt per sota de la resta de països d’Europa, i el que invertim en i+D+I no arriba al 1,2%”.

A més, ha insistit en el suport de la candidatura a la ILP promoguda per col·lectius d'estudiants que demana la rebaixa de les taxes universitàries -les més altes de l'Estat- i ha retret al Govern que "no sigui capaç" de fer-la efectiva. “La universitat no pot generar desigualtat ni ser un àmbit d’exclusió, accedir-ne ha de ser un dret. És una vergonya que el Govern hagi estat incapaç d’abaixar-les”, ha denunciat Pisarello. Finalment, el número 4 per Barcelona ha anunciat la seva intenció de “defensar la capitalitat científica de Barcelona” per defensar “l’ecosistema de la ciutat en matèria de recerca i innovació”.

D'altra banda, la número 3 a la llista, Mar García, ha criticat que tot i que es llicencien més dones que homes en estudis científics, les dones no arriben a ocupar els rangs més elevats de la investigació. Per aquest motiu, En Comú Podem proposa un Pla Estratègic de Vocacions Científiques i Tecnològiques amb l’objectiu d’incentivar la participació de les dones en la ciència perquè hi ha una "segregació vertical" que fa que la majoria de rangs alts estiguin ocupats per homes, així com per incentivar els referents femenins en educació.

En aquest sentit, García també ha anunciat el compromís d’En Comú Podem de crear juntament amb l’ANECA (Agència Nacional d’Evaluació de la Qualitat i l’Acreditació) “un segell que reconegui els centres que destaquin en la recerca de la igualtat entre homes i dones”.