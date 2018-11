El Consell per la República s'activarà quan tingui un milió d'adherits

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que el Consell per la República s'activarà quan compti amb un milió d'adherits i que la institució estarà formada per un 25% de diputats, un 25% de càrrecs del món municipal, un 25% de representants d'organitzacions cíviques i un 25% de "ciutadans de tot el món". En una primera fase, però, ha assegurat Puigdemont, l'ens només estarà constituït per diputats del Parlament. Així ho ha assegurat el líder independentista en una entrevista firmada pel periodista basc Martxelo Otamendi en el diari danès en alemany 'Der Nordschleswiger'.

En la mateixa entrevista Puigdemont ha resseguit diferents qüestions sobre el procés d'independència català, ha fet autocrítica, ha apel·lat a la unitat estratègica i ha remarcat que els sobiranistes han sigut "enganyats" per l'Estat i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té plans per a Catalunya. També ha assegurat que el camí emprès pels independentistes s'ha convertit en un model a seguir per altres nacions sense estat "perquè vol aconseguir la independència de manera pacífica" i que persones d'arreu del món "han expressat el seu interès per conèixer el nou model democràtic, que prové dels ciutadans normals i corrents, per promoure'l".

El Consell per la República es va presentar el 29 d'octubre en un acte solemne al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Una setmana després que s'obrís el portal web per registrar-se, la institució privada –però amb lligam institucional amb la Generalitat– compta amb 26.000 afiliats, que han pagat 10 euros cadascun per adherir-s'hi.