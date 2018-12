Consellers i diputats participaran demà en una tancada als Caputxins de Sarrià en suport als presos en vaga de fam

Els consellers i diputats participaran demà en una tancada als Caputxins de Sarrià en suport als presos polítics i exiliats i, en concret, aquells empresonats -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- que estan en vaga de fam. És una iniciativa impulsada per la plataforma "Prou Ostatges" que coordina totes les accions que sorgeixin en aquest sentit i a la que hi donen suport partits i entitats sobiranistes. Segons un comunicat hi haurà diverses activitats, entre les quals un dejuni de 24 hores per expressar solidaritat, però també conferències. Per part de JxCat hi participaran la portaveu i consellera, Elsa Artadi; i els consellers Damià Calvet i Laura Borràs. També diputats al Parlament: Gemma Geis i Anna Geli (JxCat); el cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera; per part d'ERC el president del grup, Sergi Sabrià, i els diputats Josep Maria Jové, Gerard Gómez i Ruben Wagensberg, entre altres; i el diputat dels comuns Joan Josep Nuet.

L'acció es fa coincidint amb l'aniversari de la Constitució espanyola, quaranta anys després de la seva aprovació. Començarà demà dijous a les nou del matí i està previst que duri fins a la mateixa hora de divendres.

El president de la Generalitat, Quim Torra, no hi acudirà perquè està de viatge oficial per Eslovènia. A través de Twitter, però, hi ha donat suport. El cap de l'executiu té previst reunir-se a primera hora a Ljubljiana amb l'expresident d'Eslovènia i després té una trobada amb l'Associació d'Escriptors Eslovens. A dos quarts de cinc de la tarda farà una conferència sobre Catalunya a l'ajuntament de la capital eslovena titulada de "De la gàbia constitucional espanyola a la llibertat".

Pilar Calvo serà la portaveu dels presos en vaga de fam

D'altra banda, en un comunicat, els presos polítics han anunciat que la periodista Pilar Calvo exercirà de portaveu oficial de la vaga de fam. Els ha visitat aquest dimecres el matí i, en sortir, ha dit "estan forts, determinats, serens i agraïts". "És un acte polític de denúncia al bloqueig premeditat del TC als recursos d'empara i, al mateix temps, un dels gestos més pacífics i no-violents", ha expressat Calvo sobre la vaga de fam.