El TC avala la suspensió del càrrec dels presos polítics però manté tancada la via a Estrasburg

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat aquest dijous la suspensió del càrrec de diputats que va acordar el Tribunal Suprem al juny i al juliol d’aquest any i que afectaven Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Raül Romeva. Els magistrats han decidit per unanimitat no aplicar les mesures cautelars de suspensió de la resolució de Pablo Llarena que sol·licitava el recurs que havia presentat un grup de particulars, encapçalat per l’escriptor Jaume Cabré, i que considerava que la decisió del Suprem havia vulnerat el seu dret de participar en els assumptes públics a través dels seus representants lliurement escollits en les eleccions. El ple encara no rebutja el recurs, sinó que simplement es limita a rebutjar l'aplicació de les mesures cautelars que es demanaven i, per tant, no es pronuncia sobre el fons de la qüestió.

És el segon cop que es pronuncia sobre un dels recursos després de l’inici de la vaga de fam, tot i que, com en el cas del recurs de Carme Forcadell, no obre la via a Estrasburg, en aquesta ocasió perquè no es tracta d’un recurs presentat pels mateixos afectats i perquè no entra en el fons, com en el de l’expresidenta del Parlament.

La interlocutòria que denega les cautelars –i que no és una sentència– considera que accedir a la suspensió de la resolució del magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena suposaria “inaplicar temporalment” l’article 384 bis, en el qual es va basar el magistrat per suspendre del càrrec els diputats, i considera que, sense entrar en el fons de la qüestió, ha estat aplicat aquí amb presumpció de “legitimitat”. També suposaria, diuen, “anticipar una eventual estimació del recurs d’empara”.

Els recurrents consideraven que l’article que permet suspendre del càrrec els presos provisionals per delictes de “terrorisme” o “rebels” no es pot aplicar a imputats per delicte de rebel·lió, a més de denunciar la vulneració dels seus drets polítics.