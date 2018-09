Corbacho fa el pas i dona suport a Rivera en un míting de la plataforma de Ciutadans

L'exministre del govern Zapatero i exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat Celestino Corbacho ha fet el pas i aquest dissabte ha participat – tal com ja havia anunciat l'ARA– en el primer míting a Catalunya de la plataforma civil impulsada per Ciutadans, España Ciudadana. "Aquesta plataforma permet a persones com jo, sense afiliació política però amb interessos polítics, aportar i explicar les nostres visions i opinions", ha assegurat Corbacho en un vídeo que s'ha projectat durant l'acte de la plataforma a Barcelona.

Es un orgullo contar con el apoyo del ex ministro Celestino Corbacho en la plataforma @EspCiudadana; un catalán constitucionalista que se suma a la defensa de la igualdad, la unión y la libertad de todos los españoles, junto a otros valientes como Joan Mesquida o Manuel Valls. pic.twitter.com/qrsVWpou6e — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de setembre de 2018

Aquesta és la primera vegada que Corbacho se significa públicament al costat de Ciutadans. Tot i que des de la seva marxa del PSC al gener s'especulava amb la possibilitat que s'integrés a les files del partit d'Albert Rivera, ell sempre ho havia negat. Ara pot haver trobat la manera de formar part del projecte de Cs sense haver-se d'afiliar al partit en la plataforma España Ciudadana, que va néixer com a eina dels taronges per atreure fitxatges estrella i bastir llistes amb candidats independents.

Ciutadans es marca com un dels seus principals objectius de cara a les eleccions municipals l'alcaldia de l'Hospitalet. Diverses fonts de Ciutadans apunten que Corbacho donarà suport al partit a la ciutat, però no és clar ni si es presentarà a la llista del partit ni si ocuparà algun lloc simbòlic en cas que ho faci, amb Miguel García repetint com a cap de llista.

La plataforma España Ciudadana es va presentar després que l'ex primer ministre francès Manuel Valls, que estudia una oferta de Cs per encapçalar una candidatura a Barcelona, digués que preferia liderar una plataforma transversal constitucionalista. Tot i que Ciutadans havia informat en les últimes setmanes que presentaria la candidatura del francès al setembre, Valls no ha assistit a l'acte celebrat aquest dissabte. Després de mesos de negociacions, l'ex primer ministre francès va imposar la seva voluntat de bastir la seva pròpia candidatura, que podria comptar amb nombroses figures independents.

Rivera demana eleccions anticipades

Durant l'acte, Albert Rivera ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que "que posi la butaca per davant dels interessos d'Espanya" i convoqui eleccions generals, i ha augurat que el que resta de legislatura anirà en contra d'Espanya, ja sigui per les imposicions de Torra o per les d'Iglesias. "Han perdut els papers; el problema no és el PSOE o el PP, és el sanchisme, que vol pactar amb els separatistes", ha subratllat Rivera.