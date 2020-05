Iglesias acusa el PP de "cridar a la insubordinació" de la Guàrdia Civil

La guerra oberta entre el ministre de l'Interior i la Guàrdia Civil s'ha traslladat aquest dimecres a la sessió de control al Congrés en un clar enfrontament entre el govern espanyol i la dreta espanyola. El president del PP, Pablo Casado, ha demanat la dimissió de Fernando Grande-Marlaska, i el president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat els populars de "començar a semblar el mateix" que Vox. "Qui sobra en aquesta farsa no és un coronel, és el seu ministre", ha dit Casado sobre Pérez de los Cobos. "L'únic que ha fet en deu setmanes és fer posats. Davant del mirall, al costat d'ovelles... Vostè competeix amb Isabel Díaz Ayuso [la presidenta madrilenya] en posat i molt al costat de la ultra dreta. Si parla com Vox, actua com Vox i vota com Vox, podem inferir que si no és el mateix, comença a semblar el mateix que la ultra adreta i això comença a ser un problema per a la democràcia espanyola", ha respost Sánchez.

El xoc ha anat a més en el duel entre el número dos del PP, Teodoro García Egea, i el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, que aquest dimarts seu al lloc habitual de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El secretari general dels populars ha recordat que el fundador de la Guàrdia Civil, fa més de 100 anys, es va "negar a complir una ordre injusta del general Narváez" i va dimitir. "Més d'un segle després el general Laurentino Ceña ha fet el mateix amb el seu govern: ha preferit marxar que prendre una decisió injusta. Si [Luis] Roldán no va aconseguir acabar amb la Guàrdia Civil, vostès tampoc ho faran", ha dit sobre el director general de la Guàrdia Civil de Felipe González que es fa fugar d'Espanya després de descobrir-se l'increment exponencial del seu patrimoni, provocant un dels escàndols més sonats de la democràcia espanyola. Per a Iglesias, el missatge de García Egea és una "crida a la insubordinació de les forces de seguretat de l'Estat". "Siguin prudents, que ens estem jugant la democràcia!", ha advertit el també líder d'Unides Podem. Casado també ha citat Roldán i ha assegurat que des de llavors "ningú havia tacat tant la Guàrdia Civil".

Marlaska defensa la necessitat de "neutralitat"

Marlaska no ha estat tan directe com Iglesias, però sí que ha apuntat que estava notant "ingerències" dels populars en la Guàrdia Civil, "proposant nomenaments i destitucions". Ha defensat la lliure designació d'equips dins del ministeri de l'Interior i ha denunciat que els populars ho censurin ja augurant un "futur força gris" al successor de Pérez de los Cobos. "Nosaltres no fem cap ingerència", ha insistit, en la mateixa línia del que va defensar dimarts en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El ministre de l'Interior ha hagut de respondre a una cascada de preguntes sobre el tema però no ha sortit del guió exposat des de la Moncloa, negant que la destitució de Pérez de los Cobos fos pel polèmic informe sobre el 8-M. Ha reiterat que no sap res del polèmic informe sobre el 8-M però, en canvi, ha demanat la necessitat de "neutralitat" dins de la Guàrdia Civil. Els populars han volgut incidir en el perfil de jutge de Marlaska i el seu paper en la lluita antiterrorista.

Vox ha llançat preguntes en paral·lel al PP però ha fet un pas més enllà i ha anunciat una querella en contra de la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez Gámez, i el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz. "Vostè caurà pels seus subordinats", ha advertit a Marlaska la portaveu adjunta de Vox, Macarena Olona. El ministre ha retret al partit d'extrema dreta que vulgui "patrimonialitzar" institucions de l'estat i ha recordat que l'informe de Pérez de los Cobos sobre el 8-M ara mateix està davant de l'autoritat judicial. "On hi ha hagut ingerències? En d'altres vegades no hi havia informes perquè es canviava a la gent perquè no fessin els informes", ha dit sobre la gestió del govern de Mariano Rajoy.

Mà estesa a Esquerra

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit al govern espanyol que el cas de Pérez de los Cobos no és nou. "Pérez de los Cobos no menteix ara més amb el 8-M, ja mentia quan els seus informes van portar a nou demòcrates catalans a la presó i d'altres a l'exili", ha puntualitzat. Rufián ha retret a Sánchez que s'aferri a la dreta de Ciutadans i prefereixi els seus deu vots que 13 d'esquerres. Per això li ha demanat tenir "valentia i diàleg" i reactivar la taula de diàleg. Sánchez ha esquivat el debat sobre De los Cobos i ha insistit que tenen la intenció de reactivar-la, però no ha posat una data. També ha rebutjat que estiguin jugant amb la geometria variable de la cambra intentant sumar a dreta i esquerra. "No entenc que ens digui que volem fer matemàtiques. L'extensió dels ERTO no són matemàtiques", ha assegurat. "Insistim: mantindrem els compromisos d'investidura i agraeixo l'actitud constructiva enfront d'això", ha dit intentant mantenir els ponts amb els republicans.

El pacte amb EH Bildu, en un segon pla

La nova polèmica a Madrid ha deixat en un segon pla la crisi oberta al govern espanyol la setmana amb el pacte amb EH Bildu per a la derogació exprés de la reforma laboral. Casado sí que ha preguntat pel tema, tot i burxar sobre l'afer Pérez de los Cobos. Sánchez ha evitat parlar de derogació i s'ha limitat a emmarcar la reforma com un renovat compromís -però sense termini- sobre millorar les condicions laborals dels treballadors i de rellançar el diàleg social, trucat justament per l'acord amb l'esquerra abertzale.