Cospedal deixa l'escó al Congrés acorralada per les converses amb Villarejo

María Dolores de Cospedal ha posat fi aquest dimecres a més de vint anys de vida política de manera abrupta, amb una dimissió com a diputada al Congrés provocada pel degoteig de filtracions de converses seves amb l'excomissari José Manuel Villarejo. L'ex secretària general del PP i exministra de Defensa ha anunciat a través de Twitter la decisió, que confirma el seu abandonament de la política després que dilluns deixés el càrrec a l'executiva del seu partit. La dimissió en diferit de la que va ser número dos de Mariano Rajoy a la formació conservadora alleuja l'actual president del partit, Pablo Casado, que feia setmanes que pressionava per aconseguir aquesta dimissió.

Buenas tardes.

Adjunto un comunicado que creo que os puede resultar de interés. pic.twitter.com/S8LfmpxIBj — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 7 de noviembre de 2018

En un extens comunicat, Cospedal diu que ho fa per "alliberar el PP de qualsevol atac, per molt injustificat que sigui", i per donar marge de maniobra a Pablo Casado per fer oposició a Sánchez i "denunciar la situació que viu el país, començant pel president del govern, que ho és gràcies als enemics d'Espanya", afirma. A les converses amb Villarejo, se sent com Cospedal demana informació sobre rivals polítics i membres del seu partits afins a la seva rival interna, Soraya Sáenz de Santamaría, com Javier Arenas.

L'exministra segueix defensant la seva honorabilitat. A més, considera que va procurar "per tots els mitjans" al seu abast conèixer la problemàtica que vivia el seu partit el 2009, quan va esclatar el cas de corrupció de la trama Gürtel, i diu que "mai" ha mentit. "Si és un pecat mortal haver parlat amb un comissari de policia que aleshores acabava de ser condecorat pel PSOE, aleshores em vaig equivocar", afirma la ministra, que no considera un error haver demanat ajuda al seu marit, Ignacio López del Hierro, en aquesta interlocució amb Villarejo.

Cospedal, coneguda per haver sortit en defensa de militants del PP quan eren assenyalats per casos de corrupció, demana als seus companys de partit que "tanquin files davant de les injustícies", perquè "sempre" ha cregut "que un partit que no és capaç de defensar els seus quan estan sent injustament atacats no pot esperar que els ciutadans confiïn en ell".