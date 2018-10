Cospedal es va reunir amb Villarejo en secret al seu despatx de la seu del PP l'any 2009

L'aiguat ara cau sobre el PP. Després que aquest dilluns es filtrés una conversa entre l'expolicia José Manuel Villarejo i el marit de María Dolores de Cospedal a Moncloa.com, aquest dimarts el mateix portal publica uns àudios en què és la mateixa exsecretària general dels populars la que es va reunir amb el polèmic excomissari en secret al seu despatx de la seu del PP. Gràcies a la mediació de la seva parella, Ignacio López del Hierro, el 21 de juliol de 2009 Villarejo va accedir a Génova en un cotxe acompanyat de personal de seguretat del partit per trobar-se amb Cospedal amb la màxima discreció.

El contingut de la trobada no s'ha avançat de moment i només es pot escoltar com Villarejo i l'exministra de Defensa es demanen confidencialitat. "Aquí estem sols Mariano (Rajoy) i jo i ara no hi és, o sigui que no hi ha ningú", li diu l'exnúmero 2 del PP.